Недялко Москов: На нашият стадион играем само за победа

В неделя, едноименния тим на Несебър приема Родопа (Смолян). Срещата е от деветия кръг на Югоизточната Трета лига.

„На нашият стадион играем само за победа. Отпаднахме от турнира за купата на Аматьорската лига и вече ще се съсредоточим върху първенството. Излизаме срещу отбор, който в последния си мач победи Розова долина, след като губеше с 0:2. Ето защо трябва да влезем в срещата максимално мобилизирани и да си свършим работата на терена, в което не се съмнявам“, коментира пред Sportal.bg Недялко Москов, президент на лидера Несебър.