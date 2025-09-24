Созопол елиминира Несебър за купата на АФЛ

Популярни
  • 24 сеп 2025 | 18:54
  • 616
  • 0
В Созопол, едноименния тим надви отбора на Несебър с 1:0 в полуфинал на Област Бургас от турнира за купата на Аматьорската футболна лига. Жулиен Флориан Тел осигури класирането на домакините за следващия кръг на турнира с гол от фаул. Стана двуостър мач, с по няколко голови положения пред двете врати.

Кратки коментари пред Sportal.bg  от двата отбора:

Петър Кюмюрджиев – треньор на Созопол

„Тази победа ни беше нужна от психическа гледна точка – да си върнем увереността. Вярвам с отбора си. Продължаваме напред“.

Недялко Москов – президент на Несебър

„С играта която показахме, не заслужавахме да спечелим. Созопол беше по-добър и заслужено победи“.

