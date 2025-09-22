Недялко Москов отговори на Стилиян Петров

Президентът на Несебър Недялко Москов отговори на Стилиян Петров. По-рано днес рекордьорът по мачове с националния отбор сподели пост в социалните мрежи, в който сподели впечатленията си от случващото се с футбола у нас, като според него “политици, футболни ръководители с лични интереси и представители на сенчестия бизнес” определят кой да бъде президент на БФС. Сега Москов от своя страна му отговори в личния си профил във “Фейсбук”.

Стилиян Петров: Президентът на БФС трябва да защитава интересите на футбола, а не лични облаги

“Независимост не означава да използваш политици и хора като средство, за да се изкачиш до президентския пост. Ако говори за политици - нима не са същите, които вие самите използвахте в собствената си кампания? Конгресът не се печели с уговорки и задкулисни връзки, а с доверието на обикновените хора от клубовете. Всичко останало е имитация на независимост”, написа президентът на Несебър.