Родопа попари „розите“ накрая

В Смолян, местния Родопа (Смолян) победи Розова долина (Казанлък) с 3:2. Срещата е от осмия кръг на Югоизточната Трета лига. Стана доста интригуващ двубой. Антонио Ласков не успя да вкара дузпа за домакините още в 5-ата минута. В 13-ата обаче Николай Арнаудов даде преднина на „розите“. В 51-ата минута, Радослав Узунов от смолянския тим извърши нарушение и Николай Георгиев удвои с шут от бялата точка. Тон за обрата даде Михаел Кисьов, вкарал за 1:2 в 56-ата минута. Последва натиск на Родопа и Кисьов изравни в 78-ата минута. В 90-настъпи развръзката с попадението на Денис Кехайов за 3:2.

Снимка: fkrodopa-smolyan.com