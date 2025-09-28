Популярни
Илия Петков: Все още не мога да проумея какво направихме

  • 28 сеп 2025 | 16:19
  • 1526
  • 0

Националът Илия Петков коментира представянето на България на Световното първенство във Филипините, на което играчите на Джанлоренцо Бленджини ни зарадваха със сребърните медали.

“Беше труден турнирът, искам да благодаря на всички момчета от отбора, на целия щаб, на всички зрители, страшна подкрепа. Аз все още не мога да проумея какво направихме, ще ми трябва време да разбера какво сътворихме в последните дни”, сподели след края на загубения с 1:3 финал от Италия Петков.

“Работихме много, но явно не е достатъчно за другия цвят медал. Доволен съм страшно много, че имах възможност да споделя 5 месеца с тези момчета, нямам търпение за другото лято”, добави Петков.

Снимки: Imago

