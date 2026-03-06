Дея спорт с много труден обрат срещу Славия

Волейболистите на Дея спорт (Бургас) постигнаха много трудна 10-а победа в efbet Супер Волей. Воденият от Георги Димитров тим надделяха драматично у дома Славия с 3:2 (25:15, 22:25, 20:25, 25:19, 15:4) в двубой от 20-ия кръг на шампионата, игран тази вечер в зала "Бойчо Брънзов".

Бургазлии остават твърдо на 6-о място във временното класиране с 10 победи, 9 загуби и 29 точки. Славия продължава да е на предпоследната 10-а позиция с 3 победи, 15 загуби и 8 точки.

В междинния 21-и кръг, който е предпоследен от редовния сезон, Дея спорт ще почива, докато "белите" са домакини на коравия отбор на Монтана. Срещата е в сряда (11 март) от 19,00 часа.

Най-полезен за Дея спорт стана капитанът Валентин Братоев с 21 точки (2 блока, 2 аса, 47% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - +11), а Ерион Байрами се отчете с 18 точки (1 блок, 1 ас, 41% ефективност в атака и 33% позитивно посрещане - +12) за успеха.

За Славия Дейвид Барутов (2 блока, 2 аса, 35% ефективност в атака и 34% позитивно посрещане - +6) и Обраян Мокуние (1 блок и 44% ефективност в атака - +7) приключиха с по 17 точки.