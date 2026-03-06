Младежките отбори на Русия се завръщат на европейската волейболна сцена

Европейската конфедерация по волейбол (CEV) взе решение да допусне младежките национални отбори на Русия до участие в европейските турнири. Тези състезания служат и като квалификации за световните първенства.

Руските тимове ще се състезават в пълноправен статут, използвайки националния си флаг и химн. Оперативните детайли и практическото прилагане на това решение ще бъдат разработени и представени за допълнително разглеждане от Административния съвет на CEV.

Този ход е в съответствие с решението на Международната федерация по волейбол (FIVB) за допускане на млади спортисти, което беше обявено през декември 2025 г.