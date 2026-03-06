Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Станаха ясни полуфиналните плейофи във Висшата лига

Станаха ясни полуфиналните плейофи във Висшата лига

  • 6 март 2026 | 22:59
Станаха ясни полуфиналните плейофи във Висшата лига

След изиграване на 1/4-финалните срещи от второто ниво на шампионата при мъжете - Висшата лига, станаха ясни и полуфиналистите.

Етрополе, Добруджа, Звездец и Металург тръгнаха с победи в плейофите на Висшата лига
Етрополе, Добруджа, Звездец и Металург тръгнаха с победи в плейофите на Висшата лига

Волейболистите на Звездец (Горна Малина) се класираха на полуфиналите и ще се борят за място на финала за трета поредна година, след като надделяха в т.нар. "златен" гейм над Миньор (Перник). До този развой се стигна, след като перничани победиха като домакини във втория полуфинал с 3:1 (21:25, 25:23, 25:23, 25:23). В първия мач Звездец бяха надиграли Миньор с 3:0. Всичко бе решено в "златния" гейм, който завърши при 15:10 за момчетата на Иван Генков.

В полуфиналите Звездец ще срещне победителя от редовния сезон Добруджа 07 (Добрич). Момчетата на Димитър Маринков се наложиха драматично над Изгрев (Ябланица) с 3:2 (24:26, 25:11, 25:19, 22:25, 15:10). Така след две победи добричлии се класираха за полуфиналите.

Към полуфиналите продължава и носителят на Купата на България Висша лига Етрополе. Воденият от Пламен Тодоров тим надигра Раковски 1964 (Севлиево) с 3:0 (25:13, 25:13, 25:16) във втория 1/4-финал помежду им. В първия мач етрополци победиха със същия резултат и така те спечелиха серията с 2-0 успеха.

Съперникът на полуфиналите ще им бъде Металург (Перник), който също постигна категоричен успех във втория 1/4-финал. Момчетата на Мирослав Илиев победиха като домакини ВК Софийски университет с 3:0 (25:19, 25:22, 25:22). В първия мач перничани бяха се наложили с 3:1 гейма

Първите срещи от полуфиналите ще бъдат в сряда (11 март).

