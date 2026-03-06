Локомотив Авиа остана начело след чиста победа над Монтана

Отборът на Локомотив Авиа (Пловдив) продължава да е начело в efbet Супер Волей. Момчетата на Найден Найденов се наложиха чисто като гости на Монтана с 3:0 (25:19, 25:20, 25:20) в един от най-интересните мачове от 20-ия кръг, игран тази вечер пред около 300 зрители в зала "Младост".

Така пловдичани остават на първото място във временното класиране с 16 победи, 2 загуби и 46 точки. Монтана пък е твърдо на 8-а позиция в подреждането с 6 победи, 13 загуби и 19 точки.

В междинния и предпоследен 21-и кръг от редовния сезон Локомотив Авиа е домакин на Берое 2016 (Стара Загора), а монтанчани са гости на Славия. И двата мача са в сряда (11 март) от 19,00 часа.

Първата част на срещата започна с предимство за домакините от Монтана - 5:2. След това на линията за начален удар за Локомотив застана Тодор Вълчев, който с 6 бомбени сервиса, от които един ас, проби посрещането на съперника. "Черно-белите" записаха 7 поредни точки и след като обърнаха до 9:5 в своя полза, докрая не изпуснаха водачеството, а точка на спора в гейма сложи Димитър Дулчев за 25:19.

Втората част тръгна точка за точка до 3:3, след което отново пловдивчани наложиха играта си. Резултатът бързо набъбна до 10:4 за Локомотив и отново се доигра, като с поредния си мощна атака-пайп Тодор Вълчев приключи гейма за 25:20.

Известна интрига имаше в третия гейм, след като домакините дръпнаха със 7:3. Последва светкавично изравняване и дори обрат до 12:9 за Локомотив. Монтанчани успяха да изравнят при 15:15, но отново Тодор Вълчев застана на линията за начален удар и буквално отчая посрещачите на Монтана след пореден ас и няколко бомбени сервиси, разликата ведната стана 4 точки, за да приключи мача Кристиян Алексов за 25:20 и 3:0.

Най-резултатни за Локомотив станаха Тодор Вълчев (5 аса!, 64% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - +12) и Кристиян Алексов (3 блока, 63% ефективност в атака и 54% позитивно посрещане - +14) с 19 и 18 точки за победата.

Вълчев бе избран и за MVP на мача.

За домакините от Монтана единственият с двуцифров актив беше Кристиан Валчак с 10 точки (1 ас и 36% ефективност в атака).

МОНТАНА - ЛОКОМОТИВ АВИА (ПЛОВДИВ) 0:3 (19:25, 20:25, 20:25)

МОНТАНА: Виктор Жеков 1, Кристиан Валчак 10, Николай Стефанов 8, Марк Михайлов 5, Павел Душков 5, Бруно Рубо 5 - Калоян Ботев-либеро (Ейдер Бангера 8, Стефан Узунов, Александър Митков 1)

Старши треньор: ДАНИЕЛ ПЕЕВ

ЛОКОМОТИВ АВИА: Владимир Станков 4, Димитър Дулчев 11, Тодор Вълчев 19, Кристиян Алексов 18, Кирил Колев 9, Ивайло Дамянов 4 - Мартин Иванов-либеро (Атанас Костадинов, Антон Станчев, Трифон Лапков)

Старши треньор: НАЙДЕН НАЙДЕНОВ.