ЦСКА измъкна драматична победа над Дунав в Русе

Отборът на ЦСКА постигна изключително драматична 13-а победа в efbet Супер Волей. Играчите на Александър Попов буквално измъкнаха успеха като гости на Дунав (Русе) с 3:2 (30:28, 25:18, 25:19, 23:25, 15:13) в среща от 20-ия кръг на първенството, игран тази вечер.

По този начин "червените" са на 3-о място във временното класиране с 13 победи, 5 загуби и 39 точки, но преди изиграването на останалите мачове от кръга. Дунав пък остава на последната 11-а позиция с едва 1 победа, 17 загуби и 7 точки, като почти сигурно ще играе плейаут за оставане в елита.

В следващия, предпоследен, 21-и кръг от редовния сезон за ЦСКА предстои "вечно" дерби с шампиона Левски София, докато русенци са отново домакини, но на Нефтохимик 2010 (Бургас). И двата двубоя са в сряда (11 март) от 19,00 часа.

Най-полезен за ЦСКА стана Хеймиш Хейзълдън с 23 точки (3 аса и 49% ефективност в атака - +15), а Мохамад Реза Бейк добави още 18 точки (3 блока, 2 аса, 43% ефективност в атака и 61% позитивно посрещане - +7) за победата.

За домакините от Дунав Огнян Христов (3 блока, 64% ефективност в атака и 64% позитивно посрещане - +9) и Алекс Николов (3 аса и 48% ефективност в атака - +11) реализираха 24 и 23 точки, но и това не беше достатъчно за успеха.