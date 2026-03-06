Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Добромир Димитров и Гуагуас на крачка от 1/4-финал в Шампионската лига

Добромир Димитров и Гуагуас на крачка от 1/4-финал в Шампионската лига

  • 6 март 2026 | 22:20
  • 69
  • 0
Добромир Димитров и Гуагуас на крачка от 1/4-финал в Шампионската лига

Българският разпределител Добромир Димитров и неговият Гуагуас (Лас Палмас) са на крачка от историческо класиране за 1/4-финалите в най-силния европейски клубен турнир - Шампионската лига за мъже. Воденият от Серхио Мигел Камареро тим се наложи като домакин на френския Монпелие с 3:1 (25:15, 23:25, 25:17, 25:22) в първия мач помежду им от плейофите на турнира, игран късно снощи пред около 2800 зрители. Втори съдия на срещата беше българката Ваня Първанова.

Срещата-реванш между двата тима е във вторник (10 март) от 21,00 часа българско време. Волейболистите на Лас Палмас се нуждаят само от два спечелени гейма, за да се класират за 1/4-финалите на Шампионската лига, където ги очаква настоящия носител на трофея - италианския гранд Перуджа.

Добромир Димитров се появи за кратко в игра във втория и четвъртия гейм, но не се отчете с нито една точка.

Най-полезен за Лас Палмас бе бе Франсиско Соуса с 18 точки (5 блока! и 54% ефективност в атака - +14), а Николас Бруно и Елдер Мендес добавиха 14 и 13 точки за победата.

За тима на Монпелие Симон Хирш приключи с 21 точки (3 блока, 1 ас и 50% ефективност в атака - +16), а Есекиел Паласиос завърши с 16 точки, но и това не бе достатъчно.

Снимки: CEV.EU

Следвай ни:

Още от Волейбол

Владо Николов към спортистите на Горна Оряховица: Щом аз съм се справил, значи и вие можете

Владо Николов към спортистите на Горна Оряховица: Щом аз съм се справил, значи и вие можете

  • 6 март 2026 | 16:18
  • 1766
  • 0
Зала "Младост" в Бургас отваря врати на 21 март

Зала "Младост" в Бургас отваря врати на 21 март

  • 6 март 2026 | 16:10
  • 995
  • 2
20 състезателки в разширения състав на България U18 за европейската квалификация

20 състезателки в разширения състав на България U18 за европейската квалификация

  • 6 март 2026 | 15:41
  • 697
  • 0
Въздушен удар унищожи напълно волейболна зала за 12 000 зрители

Въздушен удар унищожи напълно волейболна зала за 12 000 зрители

  • 6 март 2026 | 15:24
  • 11464
  • 23
Преименуват Световното първенство по волейбол

Преименуват Световното първенство по волейбол

  • 6 март 2026 | 12:51
  • 1472
  • 2
Силен Преслав Петков, Соренто с победа над Аверса

Силен Преслав Петков, Соренто с победа над Аверса

  • 5 март 2026 | 17:42
  • 758
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Селта 1:1 Реал Мадрид, домакините бързо изравниха

Селта 1:1 Реал Мадрид, домакините бързо изравниха

  • 6 март 2026 | 22:00
  • 3265
  • 16
На полувремето: Байерн 2:0 Гладбах, баварците с комфортна преднина

На полувремето: Байерн 2:0 Гладбах, баварците с комфортна преднина

  • 6 март 2026 | 22:20
  • 2292
  • 3
Уулвърхамптън 0:0 Ливърпул, по-активна игра на гостите

Уулвърхамптън 0:0 Ливърпул, по-активна игра на гостите

  • 6 март 2026 | 22:19
  • 1727
  • 2
Славия разпиля Спартак (Варна), голямата надежда на българския футбол с пробиви и гол в стил "Меси"

Славия разпиля Спартак (Варна), голямата надежда на българския футбол с пробиви и гол в стил "Меси"

  • 6 март 2026 | 19:50
  • 24718
  • 67
Историческо! Владимир Зографски с бронз на Световната купа в Лахти

Историческо! Владимир Зографски с бронз на Световната купа в Лахти

  • 6 март 2026 | 17:09
  • 14542
  • 28
Георги Джоргов е световен шампион в биатлона

Георги Джоргов е световен шампион в биатлона

  • 6 март 2026 | 16:27
  • 26592
  • 31