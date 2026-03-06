Добромир Димитров и Гуагуас на крачка от 1/4-финал в Шампионската лига

Българският разпределител Добромир Димитров и неговият Гуагуас (Лас Палмас) са на крачка от историческо класиране за 1/4-финалите в най-силния европейски клубен турнир - Шампионската лига за мъже. Воденият от Серхио Мигел Камареро тим се наложи като домакин на френския Монпелие с 3:1 (25:15, 23:25, 25:17, 25:22) в първия мач помежду им от плейофите на турнира, игран късно снощи пред около 2800 зрители. Втори съдия на срещата беше българката Ваня Първанова.

Срещата-реванш между двата тима е във вторник (10 март) от 21,00 часа българско време. Волейболистите на Лас Палмас се нуждаят само от два спечелени гейма, за да се класират за 1/4-финалите на Шампионската лига, където ги очаква настоящия носител на трофея - италианския гранд Перуджа.

Добромир Димитров се появи за кратко в игра във втория и четвъртия гейм, но не се отчете с нито една точка.

Най-полезен за Лас Палмас бе бе Франсиско Соуса с 18 точки (5 блока! и 54% ефективност в атака - +14), а Николас Бруно и Елдер Мендес добавиха 14 и 13 точки за победата.

За тима на Монпелие Симон Хирш приключи с 21 точки (3 блока, 1 ас и 50% ефективност в атака - +16), а Есекиел Паласиос завърши с 16 точки, но и това не бе достатъчно.

Снимки: CEV.EU