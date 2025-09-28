Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Преплетените съдби на Джанлоренцо Бленджини и Фердинандо Де Джорджи

Преплетените съдби на Джанлоренцо Бленджини и Фердинандо Де Джорджи

  • 28 сеп 2025 | 11:29
  • 10570
  • 1

Финалът на Световното волейболно първенство за мъже през 2025 година ще бъде и сблъсък между двама треньори, които се познават добре - италианците Фердинандо Де Джорджи и Джанлоренцо Бленджини.

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!
Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

От едната страна на мрежата ще бъдат настоящите световни шампиони Италия – спечелили злато в Катовице през 2022 г. А от другата страна е изненадата на турнира България, завръщаща се в играта за златните медали на Световното първенство след 55 години, пише главният редактор на volleyball.it - Лука Муцоли.

Бленджини, 53-годишен пиемонтец, прави първите си стъпки в треньорството като помощник на Мауро Беруто, преди да натрупа богат опит заедно с Хулио Веласко, с когото работи няколко сезона, но впоследствие решава да стане старши треньор. Кариерният му път го отвежда до скамейката на националния отбор, който води на Олимпийските игри в Рио през 2016 г. (сребърен медал) и Токио през 2021 г.

Де Джорджи, 63-годишен бивш разпределител, е един от символите на „Поколението на феномените“: с Веласко на пейката той спечели две световни купи, а третата с Бебето. Треньорската му кариера започва с обширни стажове и необичайната роля на играещ треньор в италианската елитна лига - опит, който го е оформил в уникален треньор. Начело на националния отбор от юни 2021 г. Той поведе Италия до победа на Европейското първенство през 2021 г. и на Световното първенство през 2022 г.

Фефе Де Джорджи: България заслужаваше да стигне финал! Очаква ни битка до самия край
Фефе Де Джорджи: България заслужаваше да стигне финал! Очаква ни битка до самия край

Професионалната връзка между Бленджини и Де Джорджи е дълбока.

През сезон 2020/2021, и по-точно на 26 февруари 2021 г., Де Джорджи е заменен от Бленджини като треньор на Лубе Чивитанова. През същото лято, докато

Бленджини е начело на националния отбор на Олимпийските игри в Токио, отложени с една година поради пандемията, и довели до загуба на четвъртфинала от Аржентина. Де Джорджи започва ролята си в новия отбор на Италия на тренировъчния лагер през юни същата година.

Ето в колко часа утре ще играе България на финала и къде може да го гледате
Ето в колко часа утре ще играе България на финала и къде може да го гледате

Смяната на поколенията беше незабавна и успешна: през септември 2021 г. дойде триумфът на Европейското първенство - първата стъпка от цикъл, който доведе „адзурите“ до завладяването и на Световното първенство през 2022 г., и до достигането до втория пореден финал на Мондиал.

България излиза в битка за 1 милион долара
България излиза в битка за 1 милион долара

Сблъсъкът между Де Джорджи и Бленджини

Днес, неделя, 28 септември, от 13:30 часа, Де Джорджи и Бленджини ще се срещнат отново като опоненти за световната титла. Златото би означавало потвърждаване на световното превъзходство на Италия или завръщане на България на най-високото стъпало след повече от половин век.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Бербатов: Всички ние сме джуджета на фона на феноменалните волейболисти

Бербатов: Всички ние сме джуджета на фона на феноменалните волейболисти

  • 29 сеп 2025 | 09:56
  • 188
  • 0
Италианската преса: България продължава това, което ние направихме през 2022-ра

Италианската преса: България продължава това, което ние направихме през 2022-ра

  • 29 сеп 2025 | 09:39
  • 1230
  • 0
Евелина Аспарухова: Събудете се, хора! Те ще върнат волейбола там, където беше

Евелина Аспарухова: Събудете се, хора! Те ще върнат волейбола там, където беше

  • 29 сеп 2025 | 09:13
  • 911
  • 0
Майката на Алекс Грозданов: Ако уважаваш треньора си, той ще те направи шампион

Майката на Алекс Грозданов: Ако уважаваш треньора си, той ще те направи шампион

  • 29 сеп 2025 | 09:05
  • 1573
  • 0
Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

  • 29 сеп 2025 | 08:50
  • 10569
  • 4
Роби Уилямс поздрави волейболистите на стадион "Васил Левски"

Роби Уилямс поздрави волейболистите на стадион "Васил Левски"

  • 29 сеп 2025 | 08:32
  • 3198
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

  • 29 сеп 2025 | 08:50
  • 10569
  • 4
Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

  • 29 сеп 2025 | 09:51
  • 781
  • 0
България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

  • 28 сеп 2025 | 15:23
  • 118455
  • 552
Лудогорец не се затрудни срещу Монтана и се възползва от грешката на Левски

Лудогорец не се затрудни срещу Монтана и се възползва от грешката на Левски

  • 28 сеп 2025 | 21:53
  • 35596
  • 62
Милан спечели дербито срещу Наполи и се изкачи на върха в Серия А

Милан спечели дербито срещу Наполи и се изкачи на върха в Серия А

  • 28 сеп 2025 | 23:46
  • 26124
  • 25
Берое и Добруджа излизат един срещу друг в борба за важни три точки

Берое и Добруджа излизат един срещу друг в борба за важни три точки

  • 29 сеп 2025 | 07:06
  • 3908
  • 0