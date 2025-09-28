Преплетените съдби на Джанлоренцо Бленджини и Фердинандо Де Джорджи

Финалът на Световното волейболно първенство за мъже през 2025 година ще бъде и сблъсък между двама треньори, които се познават добре - италианците Фердинандо Де Джорджи и Джанлоренцо Бленджини.

От едната страна на мрежата ще бъдат настоящите световни шампиони Италия – спечелили злато в Катовице през 2022 г. А от другата страна е изненадата на турнира България, завръщаща се в играта за златните медали на Световното първенство след 55 години, пише главният редактор на volleyball.it - Лука Муцоли.

Бленджини, 53-годишен пиемонтец, прави първите си стъпки в треньорството като помощник на Мауро Беруто, преди да натрупа богат опит заедно с Хулио Веласко, с когото работи няколко сезона, но впоследствие решава да стане старши треньор. Кариерният му път го отвежда до скамейката на националния отбор, който води на Олимпийските игри в Рио през 2016 г. (сребърен медал) и Токио през 2021 г.

Де Джорджи, 63-годишен бивш разпределител, е един от символите на „Поколението на феномените“: с Веласко на пейката той спечели две световни купи, а третата с Бебето. Треньорската му кариера започва с обширни стажове и необичайната роля на играещ треньор в италианската елитна лига - опит, който го е оформил в уникален треньор. Начело на националния отбор от юни 2021 г. Той поведе Италия до победа на Европейското първенство през 2021 г. и на Световното първенство през 2022 г.

Професионалната връзка между Бленджини и Де Джорджи е дълбока.

През сезон 2020/2021, и по-точно на 26 февруари 2021 г., Де Джорджи е заменен от Бленджини като треньор на Лубе Чивитанова. През същото лято, докато

Бленджини е начело на националния отбор на Олимпийските игри в Токио, отложени с една година поради пандемията, и довели до загуба на четвъртфинала от Аржентина. Де Джорджи започва ролята си в новия отбор на Италия на тренировъчния лагер през юни същата година.

Смяната на поколенията беше незабавна и успешна: през септември 2021 г. дойде триумфът на Европейското първенство - първата стъпка от цикъл, който доведе „адзурите“ до завладяването и на Световното първенство през 2022 г., и до достигането до втория пореден финал на Мондиал.

Сблъсъкът между Де Джорджи и Бленджини

Днес, неделя, 28 септември, от 13:30 часа, Де Джорджи и Бленджини ще се срещнат отново като опоненти за световната титла. Златото би означавало потвърждаване на световното превъзходство на Италия или завръщане на България на най-високото стъпало след повече от половин век.