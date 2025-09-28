Владо Николов: Нарочно не говоря с Алекс и Мони

Владимир Николов умишлено не говори със синовете си Александър и Симеон в Манила. Днес двамата ще играят за златото на световното първенство по волейбол. Съперник е Италия.

Двубоят е с начален час 13:30.

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

"След полуфинал единствено ги поздравих, както и целия отбор. Нарочно не съм говорил с тях. Еуфорията е много сериозна. Тук по трибуните хората им се радват. Тази еуфория не трябва да стига до тях, така е по-добре. Разсейванията няма да им помогнат. Нарочно не съм говорил с тях. Вълнението за тях е различно. Не съм бил на финал, но съм преживявал подобни емоции. Те са доволни от добре свършената работа. Емоцията ще я усетят в България, така и трябва да бъда. Няма по-голяма гордост децата да задминат родителите си", сподели в ефира на "Тази неделя" Владимир Николов от Манила.

Съпругата му Мая напълни очите ни със сълзи, прегръщайки силно синовете си след успеха над Чехия. "Не знам како им е казала, но сигурно, че ги обича и се гордее с тях", каза още Владо.

Той припомни, че преди 2 години отборът ни е бил №33 в световната ранглиста.

"Може да е имало някакво подценяване. Днес за първи път ще се изправим срещу отбор, който е по-силен. Не играхме с Франция, Бразилия, Полша, Япония, които са по-силни от нас. Гипсираш се, когато не си вярваш във възможностите си. Самочувствието е доста важно. Моят Алекс знае, че не е по-слаб от италианците. Не съм притеснен, щастлив съм, че момчетата ще могат да изживеят този момент, който сами си създадоха. Бих им казал да дадат всичко и да се надяват на най-доброто", каза още гордият Николов.

