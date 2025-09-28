Чаби Алонсо: Боли ни, но трябва да извлечем позитивите от тази заслужена загуба

Наставникът на Реал Мадрид Чаби Алонсо призна, че тежката загуба с 2:5 в градското дерби с Атлетико Мадрид е била болезнена за неговия тим, но акцентира, че играчите му трябва да извлекат поуки от нея. Той също така отчете, че „лос бланкос“ не са били на необходимото ниво в мача, заради което поражението им е заслужено.

„Това беше един лош мач. Не влязохме добре в него и не играхме добре нито колективно, нито със и без топка. В период на изграждане сме, като днес беше първата ни загуба, но ние продължаваме. Трябва да извлечем поуки от случилото се, защото те със сигурност ще ни послужат в бъдеще. Въпреки това нямаме оправдания. Боли ни също като феновете. Това беше едно дерби и заслужено загубихме. Не бяхме на терена, липсваше ни хъс и загубата боли. Тази болка обаче е и позитивна за бъдещето. Но да, не влязохме добре в мача. Твърде много губехме при единоборствата и при топките в свободно пространство. С топката също не намирахме решения. Не ни вървеше играта и като цяло това беше лош мач. Така че загубата е заслужена. Нямам никакъв упрек към реферите. Случилото се днес беше независимо от съдийството, като загубихме заслужено.

❌ | Perfect no more



• Most goals conceded in a LaLiga match since El Clásico in October 2018 (5)

• Most big chances conceded in any match outside of El Clásico since May 2021 (7)



Xabi Alonso's perfect start at Real Madrid came to a brutal end in the Madrid derby 😳 pic.twitter.com/GuNxYb2DCN — Sofascore Football (@SofascoreINT) September 27, 2025

Липсваше ни този интензитет, с който да противодействаме и да изнасяме топката по-добре. Сега имаме някаква идея какво можеше да стане, но трябва да го обмислим повече. Не се състезавахме достатъчно и според мен днес тимът не игра на нивото, което е необходимо да тези мачове и срещу тези съперници. Ще трябва да повишим нивото, от това имаме нужда. Разочаровани сме, защото не бяхме на нашето ниво. Трябва да ни боли, но е необходимо да използваме тази болка по позитивен начин на индивидуално и колективно ниво. Всички ни боли, със сигурност феновете също. Чувстваме се много отговорни. Сега да видим какво трябва да направим и да коригираме, както и да разберем по какъв начин да гледаме напред. Започваме сезона в първенството и в други турнири, а това не е нивото, които искаме да показваме.

🚨 Xabi Alonso in his only BIG MATCHES as Real Madrid manager so far:



- PSG 4-0 Real Madrid ❌

- Atletico Madrid 5-2 Real Madrid ❌ pic.twitter.com/r6nMP7AOKz — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 27, 2025

На почивката си говорихме, че мачът щеше да започне наново, защото след 2:2, въпреки че не стартирахме добре, все още бяхме в играта. Ние обаче не се възползвахме. Като цяло играта ни не беше добра и след това идват обстоятелствата като дузпата, прекия свободен удар, последните минути… Ние обаче не бяхме на нашето ниво. Не се състезавахме добре, допуснахме твърде много голове и заслужено ни наказаха, защото днес не заслужавахме повече. Не сме доволни от играта ни днес, но не искаме да забравяме и откъде идваме, а именно нещата, които правим добре. Но когато правим неща, които не са част от това, за което сме говорили, може да ти се наложи да се върнеш на правия път. Точно това искаме да направим. Тепърва започваме в Ла Лига и вече казах, че сме във фаза на прогрес, а в този период има и тежки дни. Такъв е футболът. Ще бъде важно как ще реагираме в следващия мач и срещу силен съперник, какъвто беше Атлетико днес. Тогава определено ще се види колко можем да израснем. Все още сме в този период на развитие. Няма да бъдем умни, ако не извадим позитивното от днешната болка“, коментира Алонсо след двубоя.

