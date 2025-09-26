Чаби Алонсо: Атлетико се развива и отново ще се бори за всичко

Старши треньорът на Реал Мадрид Чаби Алонсо коментира предстоящото дерби с Атлетико Мадрид. Той похвали съперника и допълни, че “дюшекчиите” отново ще са в борбата за трофеите, въпреки слабия им старт.

“От една страна е подготовката ни за мача, която ще бъде същата, като за другите. Но това е дерби и има специална атмосфера. Вече се усеща вълнението в града последните дни. Това е прекрасна атмосфера, в която да играеш. Когато знаеш, какво е заложено, това те мотивира още повече”, сподели Алонсо.

“Не съм гледал последните няколко дербита, защото при тях имаше доста промени по отношение на играчите. Концентриран съм върху това, което се случва сега. Атлетико се развива. Те направиха разумни промени тази година. Все още е рано и те ще се борят за всичко този сезон. Очаква ни мач, който изисква много, не само емоционално, но и тактически и физически. Те са отбор с много енергия и трябва да си подготвен за високо темпо”, допълни той.

Относно Диего Симеоне треньорът на “белите” заяви: “Това, което е направил в Атлетико, е много важно. Аз сега започвам”.

На въпрос за битката с Барселона в първенството Алонсо отговори: “Всеки мач е труден. Ние изиграхме шест и имахме проблеми в някои от тях. Не може да се отпускаме и да си мислим, че ще печелим, защото сме Реал. Трябва да сме постоянни в представянето си. Правим доста неща добре. Трябва да продължим по този път. Можем да бъдем по-разнообразни и непредвидими с топката. Имаме техническите и физическите възможности да играем по различни начини”

Алонсо говори и за Серхио Бускетс, който днес обяви, че слага край на кариерата си: “Поздравления за кариерата му. Буси беше страхотен съотборник. Той е много интелигентен. Не беше най-бързият, но мислеше най-бързо. Винаги беше един метър по-напред, за да вземе правилното решение”.