  1. Sportal.bg
  2. Атлетико Мадрид
  Диего Симеоне преди дербито: Не гледам в миналото, а живея в настоящето

  • 26 сеп 2025 | 23:24
  • 2414
  • 2
Старши треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне остава концентриран върху способността на отбора си да се конкурира в натоварения график от мачове, а не върху историята, преди сблъсъка от Ла Лига в събота срещу големия местен съперник Реал Мадрид.

Реал направи перфектен старт в първенството с шест поредни победи, но няма успех над Атлетико в последните пет дербита между двата тима в Ла Лига.

"Не се спирам на миналото, живея в настоящето", каза Симеоне.

"Реал Мадрид подобри отборната си игра, атакува добре позиционно, а треньорът Чаби Алонсо работи върху защитата", добави той.

Формата на Атлетико Мадрид в испанската лига е в рязък контраст с тази на Реал, тъй като отборът на Симеоне събра 9 точки от шест мача, като е спечелил само две срещи досега.

"Имаме осем нови играчи и седем от миналия сезон. Направихме някои добри неща, а други се нуждаят от подобрение в този първи етап от сезона", продължи аржентинецът.

Атлетико Мадрид имаше по-малко време за почивка преди дербито, след като игра срещу Райо Валекано в сряда, ден след като Реал Мадрид изигра предишния си мач срещу Леванте.

