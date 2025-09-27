Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Комо
  Новакът Кремонезе остана непобеден и след визитата си на Комо

Новакът Кремонезе остана непобеден и след визитата си на Комо

  • 27 сеп 2025 | 19:07
  • 1120
  • 0

Отборите на Комо и Кремонезе завършиха наравно 1:1 на „Джузепе Синигалия“ в откриващия двубой от петия кръг на Серия "А". Това е трети пореден шампионатен мач без загуба за домакините, докато новакът остана непобеден в италианския елит от началото на сезона.

Първото полувреме премина под доминацията на състава на Сеск Фабрегас, който заслужено се оттегли на почивката с аванс от един гол. Той дойде в 32-рата минута, когато Хесус Родригес проби в наказателното поле от левия фланг и пусна пас към Нико Пас, който се разписа с удар от удобна позиция. Гостите обаче заиграха по-смело през втората част и така възстановиха равенството в 69-ата минута. Тогава Федерико Басчирото беше точен с глава след центриране от корнер. „Бианкоадзурите“ пък не само, че не си върнаха преднината, но и завършиха двубоя в намален състав. В 82-рата минута Родригес удари Филипо Терачано без топка и така получи директен червен картон след преглед с ВАР.

Така Кремонезе се настани на четвъртото място в класирането с актив от 9 точки, а с една по-малко Комо заема седмата позиция.

Снимки: Gettyimages

