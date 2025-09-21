Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Кремонезе
  3. Кремонезе продължи без загуба въпреки натиска на Парма

Кремонезе продължи без загуба въпреки натиска на Парма

  • 21 сеп 2025 | 18:13
  • 511
  • 0
Кремонезе продължи без загуба въпреки натиска на Парма

Новакът в Серия А Кремонезе продължи да е без загуба от началото на първенството, след като в мач от 4-тия кръг завърши 0:0 с Парма. Гостуващите “дукове” бяха по-активният отбор, но така и не успяха да отбележат решителния гол.

Така Кремонезе е с 8 точки, докато Парма записа едва втори пункт и все още е без успех в елита.

Парма можеше да открие oще в 9-ата минута, когато Матео Пелегрино засече центриране, но ударът му с глава срещна левия страничен стълб на домакините. До края на полувремето аржентинският нападател на “дуковете” имаше още една добра възможност, който стреля от границата на наказателното поле, но стражът на Кремонезе Емил Аудеро успя да избие в корнер.

Втората част също не предложи кой знае какви възможности за гол. Десет минути след подновяването на играта, на Аудеро му се наложи да се намеси по-сериозно, като трябваше да отразява ниския удар на Адриан Бернабе. Всъщност най-интересната ситуация за домакините дойде в последната минута на редовното време. Франко Васкес от Кремонезе стреля опасно, но стражът на Парма Зион Сузуки се намеси добре и успя да избие.

Снимки: Imago

