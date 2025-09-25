Комо вкара три на Сасуоло още преди почивката

Комо спечели без проблеми с 3:0 срещу Сасуоло и се класира за следващата фаза на Купата на Италия. Хесус Родригес (2’, 41’) и Анастасиос Дувикас (25’) бяха точни още през първата част, осигурявайки спокоен двубой на своя тим.

Срещата започна отлично за момчетата на Сеск Фабрегас, които наложиха солидна преса и още във втората минута успяха да поведат чрез Родригес. Резултатът бе удвоен в средата на първото полувреме, когато Дувикас с глава засече центриране от фал и не остави шансове на стража на Сасуло. Отличните действия на играчите на Комо продължиха и те сякаш сложиха точка на спора в 41-ата минута, когато Хесус Родругес успя да реализира второто си попадение.

След почивката двата тима изнесоха малко по-равностойно представяне, но направените пропуски и пред двете врати не промениха резултата на таблото и в крайна сметка Комо спокойно достигна до следващата фаза на Купата на Италия.

Снимки: Gettyimages