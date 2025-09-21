Популярни
Късен гол донесе обрат за Комо срещу Фиорентина

  21 сеп 2025 | 21:25
  • 1253
  • 0

Отборът на Комо осъществи обрат за драматична победа с 2:1 при гостуването си на Фиорентина от четвъртия кръг на Серия "А". Така съставът на Сеск Фабрегас отново си тръгна от Флоренция с успех, след като миналия сезон спечели визитата си на този съперник с 2:0.

Мачът започна чудесно за “виолетовите”, които поведоха в резултата още в шестата минута. Тогава Роландо Мандрагора изпълни пряк свободен удар, при който топката се отклони в стената от играчи, но се върна именно при халфа, който при втория си опит беше безгрешен и даде аванс на своя отбор. В добавеното време на първата част главният съдия свири дузпа за Комо заради нарушение на Ханс Кавилия срещу Максимо Пероне, но след преглед с ВАР промени отсъждането си, тъй като прецени, че фалът е бил извън наказателното поле. При последвалото изпълнение на прекия свободен удар Диего Карлош се разписа, но беше маркирана негова очевидна засада.

Второто полувреме премина изцяло под диктовката на гостите и това се отрази на развоя на срещата. Натискът даде резултат първо в 65-ата минута, когато Марк-Оливер Кемпф изравни чрез изстрел с глава след центриране на Нико Пас от пряк свободен удар. В оставащото време “бианкоадзурите” много по-усърдно търсеха победното попадение в сравнение със своя противник. Така се стигна до добавеното време, когато аржентинският талант пусна пас към резервата Джейдън Адай, който нахлу в наказателното поле, финтира двама противникови защитници и с удар в близкия ъгъл на вратата донесе успеха на своя тим.

Така Комо събра седем точки в своя актив и се изкачи на осмото място в класирането, където Фиорентина е чак на 17-ата позиция със своите два пункта и без шампионатна победа от началото на сезона.

