Късен гол донесе обрат за Комо срещу Фиорентина

Отборът на Комо осъществи обрат за драматична победа с 2:1 при гостуването си на Фиорентина от четвъртия кръг на Серия "А". Така съставът на Сеск Фабрегас отново си тръгна от Флоренция с успех, след като миналия сезон спечели визитата си на този съперник с 2:0.

Мачът започна чудесно за “виолетовите”, които поведоха в резултата още в шестата минута. Тогава Роландо Мандрагора изпълни пряк свободен удар, при който топката се отклони в стената от играчи, но се върна именно при халфа, който при втория си опит беше безгрешен и даде аванс на своя отбор. В добавеното време на първата част главният съдия свири дузпа за Комо заради нарушение на Ханс Кавилия срещу Максимо Пероне, но след преглед с ВАР промени отсъждането си, тъй като прецени, че фалът е бил извън наказателното поле. При последвалото изпълнение на прекия свободен удар Диего Карлош се разписа, но беше маркирана негова очевидна засада.

Mandragora gives the Viola the lead at the break 👊#FiorentinaComo pic.twitter.com/rvEZn1P7vO — Lega Serie A (@SerieA_EN) September 21, 2025

Второто полувреме премина изцяло под диктовката на гостите и това се отрази на развоя на срещата. Натискът даде резултат първо в 65-ата минута, когато Марк-Оливер Кемпф изравни чрез изстрел с глава след центриране на Нико Пас от пряк свободен удар. В оставащото време “бианкоадзурите” много по-усърдно търсеха победното попадение в сравнение със своя противник. Така се стигна до добавеното време, когато аржентинският талант пусна пас към резервата Джейдън Адай, който нахлу в наказателното поле, финтира двама противникови защитници и с удар в близкия ъгъл на вратата донесе успеха на своя тим.

Three points at the Artemio Franchi 🙌 ⏹️ pic.twitter.com/AqgzYDyQka — Como1907 (@Como_1907) September 21, 2025

Така Комо събра седем точки в своя актив и се изкачи на осмото място в класирането, където Фиорентина е чак на 17-ата позиция със своите два пункта и без шампионатна победа от началото на сезона.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages