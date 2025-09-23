Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Комо
  3. Комо ще дари приходите от мача със Сасуоло за справяне с последиците от наводнението в града

Комо ще дари приходите от мача със Сасуоло за справяне с последиците от наводнението в града

  • 23 сеп 2025 | 10:45
  • 349
  • 0
Комо ще дари приходите от мача със Сасуоло за справяне с последиците от наводнението в града

Футболен клуб Комо ще дари приходите от утрешния си домакински мач от турнира за купата на Италия срещу Сасуоло на местната власт за справяне с последиците от сериозното наводнение в града, съобщи старши треньорът на отбора Сеск Фабрегас. Централната част на Комо пострада особено, след като едноименното езеро край града преля вследствие на вчерашната буря с поройни дъждове в региона. Нанесени са значителни материални щети на автомобили, къщи и на местни бизнеси.

"Клубът ще дари всичките средства от мача за купата срещу Сасуоло, за да подпомогне местната общност в този труден период", написа Фабрегас в Инстаграм. "Мислите ми са с всички в Комо днес. Да видя как нашето прекрасно езеро прелива и нанася толкова много щети беше наистина сърцераздирателно. Комо е повече от град за мен, той е дом, семейство, общност. Обръщам се към всички хора, семейства и бизнеси, които са засегнати, знайте, че не сте сами", добави той.

Бившият испански футболен национал Фабрегас прекрати професионалната си кариера именно като играч на Комо през 2023 година. Впоследствие като помощник-треньор помогна на тима да се изкачи до елита, а от миналия сезон той вече е старши треньор на състава.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Бащата на Ямал: Нещо много странно се случи тук, беше нанесена морална вреда на едно човешко същество

Бащата на Ямал: Нещо много странно се случи тук, беше нанесена морална вреда на едно човешко същество

  • 23 сеп 2025 | 09:47
  • 5128
  • 13
Меси поздрави Дембеле

Меси поздрави Дембеле

  • 23 сеп 2025 | 08:06
  • 1545
  • 0
Ще продължи ли перфектната серия на Реал Мадрид?

Ще продължи ли перфектната серия на Реал Мадрид?

  • 23 сеп 2025 | 07:43
  • 2030
  • 1
Милан излиза срещу познат съперник

Милан излиза срещу познат съперник

  • 23 сеп 2025 | 07:02
  • 2436
  • 0
Слот ще даде шанс на резервите срещу Саутхамптън

Слот ще даде шанс на резервите срещу Саутхамптън

  • 23 сеп 2025 | 06:41
  • 3506
  • 4
Разочарованият Луис Енрике: Не сме свикнали да губим

Разочарованият Луис Енрике: Не сме свикнали да губим

  • 23 сеп 2025 | 06:20
  • 4600
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Мъките на ЦСКА не спират! "Червените" се препънаха и във Враца в дебюта на Вальо Илиев

Мъките на ЦСКА не спират! "Червените" се препънаха и във Враца в дебюта на Вальо Илиев

  • 22 сеп 2025 | 22:27
  • 179238
  • 373
Дембеле спечели съревнованието с Ямал и вдигна „Златната топка“

Дембеле спечели съревнованието с Ямал и вдигна „Златната топка“

  • 22 сеп 2025 | 23:56
  • 38546
  • 38
Моци: Чака ни тежък мач, но дано вземем нещо

Моци: Чака ни тежък мач, но дано вземем нещо

  • 23 сеп 2025 | 09:52
  • 3945
  • 4
Вижте всички наградени на церемонията на "Франс Футбол"

Вижте всички наградени на церемонията на "Франс Футбол"

  • 22 сеп 2025 | 23:50
  • 97925
  • 126
Генералният секретар на БОК: Вече 6 месеца г-жа Костадинова не приема поражението

Генералният секретар на БОК: Вече 6 месеца г-жа Костадинова не приема поражението

  • 23 сеп 2025 | 11:29
  • 563
  • 0
Стефка Костадинова: Спирам да мълча, Весела Лечева се опитва да преиначи ситуацията

Стефка Костадинова: Спирам да мълча, Весела Лечева се опитва да преиначи ситуацията

  • 23 сеп 2025 | 09:46
  • 6438
  • 16