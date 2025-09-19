Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Кремонезе
  Джейми Варди със съмнения за контузия

Джейми Варди със съмнения за контузия

  • 19 сеп 2025 | 00:59
  • 56
  • 0
Джейми Варди със съмнения за контузия

Джейми Варди е преминал медицински прегледи поради съмнения за мускулна умора и остава под въпрос дали ще бъде на разположение за домакинския мач на Кремонезе срещу Парма в неделя. Местният вестник "La Provincia" съобщава, че ветеранът се е подложил на медицински изследвания в сряда заради предполагаема мускулна умора.

Според изданието Кремонезе „незабавно е наредил“ прегледи за опитния нападател, който направи своя дебют в Серия "А" в понеделник при нулевото равенство като гост на Верона. "La Provincia" информира, че Кремонезе и англичанинът искат да подходят предпазливо преди следващия мач от Серия "А" срещу Парма в неделя, 21 септември.

Това ще бъде първият домакински мач на Варди за Кремонезе. Бившата звезда на Лестър наскоро написа в Instagram, че няма търпение да изиграе първия си мач пред феновете на „гриджоросите“. Към момента състоянието му ще продължи да бъде наблюдавано през следващите дни, но информацията предполага, че нападателят има лек мускулен проблем и до последно ще "виси" за въпросната среща.

