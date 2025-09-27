Уест Хам уволни Греъм Потър, Еспирито Санто го заменя

Уест Хам уволни Греъм Потър, след като той заемаше мениджърския пост в клуба едва девет месеца. Според “Би Би Си” и “Скай спортс” бившият треньор на Нотингам Форест Нуно Еспирито Санто е в напреднали преговори с лондончани и може да заеме поста още за гостуването на Евертън в понеделник.

“Резултатите и представянето през втората половина на миналия сезон и началото на сезон 2025/26 не отговориха на очакванията и бордът на директорите смята, че е необходима промяна, за да се подобри позицията на отбора във Висшата лига възможно най-скоро”, се чете в официалното съобщение от Уест Хам.

Потър спечели шест от 23 мача в Премиър лийг, след като замени Лопетеги начело на “чуковете”. От началото на настоящата кампания Уест Хам записа само една победа и с три точки след пет изиграна кръга е на предпоследно място в класирането. През миналия сезон лондончани финишираха на 14-о място в крайното подреждане.

West Ham United can confirm that Head Coach Graham Potter has left the Club.



Full statement below. — West Ham United (@WestHam) September 27, 2025