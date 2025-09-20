Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Кристъл Палас
  3. Кристъл Палас допълнително влоши положението на Уест Хам, Греъм Потър е заложен на дузпата

Кристъл Палас допълнително влоши положението на Уест Хам, Греъм Потър е заложен на дузпата

  • 20 сеп 2025 | 19:21
  • 626
  • 1

Кристъл Палас затвърди добрия си старт на сезона и спечели с 2:1 като гост на Уест Хам в мач от петия кръг на Премиър лийг. Жан-Филип Матета (37’) откри резултата през първата част. Капитанът на домакините Джаред Боуен (49’) изравни в началото на второто полувреме, но Тайръл Мичъл (68’) все пак донесе успеха на “орлите”. “Чуковете” пък изиграха поредния си разочароващ двубой от началото на сезона, а поредното поражение вероятно ще увеличи още напрежението над Греъм Потър, който може да загуби работата си в следващите дни.

Футболистите на Оливър Гласнер започнаха отлично двубоя и можеха да поведат още в първия половин час. В 37-ата минута Марк Геи стреля с глава след корнер, Алфонс Ареола спаси, но Матета бе на правилното място и реализира. Домакините отвърнаха по същия начин и в началото на втората част Джаред Боуен също с глава отбелязаха след корнер. Тимът на Кристъл Палас все пак стигна до победно попадение в 68-ата минута, когато отбраната на Уест Хам отново не се справи по най-добрия начин, а Мичъл се възползва от лошото изчистване и с красив удар от въздуха не остави шансове на Ареола за втори път.

По този начин Кристъл Палас записа втори успех, като “орлите” имат и три равенства, но до момента не са допуснали поражение. От своя страна Уест Хам е в зоната на изпадащите след четири загуби и само една победа от началото на сезона.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Реал Мадрид пробва нещо ново и пак стигна до успеха

Реал Мадрид пробва нещо ново и пак стигна до успеха

  • 20 сеп 2025 | 19:12
  • 14057
  • 140
Ханзи Флик: Да си на “Златната топка” е проява на уважение

Ханзи Флик: Да си на “Златната топка” е проява на уважение

  • 20 сеп 2025 | 14:49
  • 3745
  • 2
Ултраси на Аталанта с акция срещу Луукман

Ултраси на Аталанта с акция срещу Луукман

  • 20 сеп 2025 | 14:14
  • 1972
  • 0
Барселона тръгва с голяма делегация за "Златната топка"

Барселона тръгва с голяма делегация за "Златната топка"

  • 20 сеп 2025 | 13:38
  • 2577
  • 0
Ливърпул пак имаше проблеми след 2:0, но нямаше нужда от късни голове, за да сломи Евертън за победа №5

Ливърпул пак имаше проблеми след 2:0, но нямаше нужда от късни голове, за да сломи Евертън за победа №5

  • 20 сеп 2025 | 16:22
  • 30086
  • 132
ФИФА е получила 4.5 млн. заявки за билети на Мондиал 2026

ФИФА е получила 4.5 млн. заявки за билети на Мондиал 2026

  • 20 сеп 2025 | 12:57
  • 1248
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 1:0 Локомотив (Пд), Марто Бойчев бележи

ЦСКА 1948 1:0 Локомотив (Пд), Марто Бойчев бележи

  • 20 сеп 2025 | 20:15
  • 4527
  • 11
Трус! Спряха правата на куп български футболисти и треньори, глобите са сурови

Трус! Спряха правата на куп български футболисти и треньори, глобите са сурови

  • 20 сеп 2025 | 16:09
  • 61795
  • 47
Ман Юнайтед 2:0 Челси, по един червен картон за двата отбора

Ман Юнайтед 2:0 Челси, по един червен картон за двата отбора

  • 20 сеп 2025 | 19:29
  • 6085
  • 11
Официално: ЦСКА се отърва от Керкез

Официално: ЦСКА се отърва от Керкез

  • 20 сеп 2025 | 15:50
  • 50279
  • 54
Втора лига на живо: французин вкара в Русе

Втора лига на живо: французин вкара в Русе

  • 20 сеп 2025 | 19:10
  • 25878
  • 6
Ливърпул пак имаше проблеми след 2:0, но нямаше нужда от късни голове, за да сломи Евертън за победа №5

Ливърпул пак имаше проблеми след 2:0, но нямаше нужда от късни голове, за да сломи Евертън за победа №5

  • 20 сеп 2025 | 16:22
  • 30086
  • 132