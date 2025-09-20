Кристъл Палас допълнително влоши положението на Уест Хам, Греъм Потър е заложен на дузпата

Кристъл Палас затвърди добрия си старт на сезона и спечели с 2:1 като гост на Уест Хам в мач от петия кръг на Премиър лийг. Жан-Филип Матета (37’) откри резултата през първата част. Капитанът на домакините Джаред Боуен (49’) изравни в началото на второто полувреме, но Тайръл Мичъл (68’) все пак донесе успеха на “орлите”. “Чуковете” пък изиграха поредния си разочароващ двубой от началото на сезона, а поредното поражение вероятно ще увеличи още напрежението над Греъм Потър, който може да загуби работата си в следващите дни.

Футболистите на Оливър Гласнер започнаха отлично двубоя и можеха да поведат още в първия половин час. В 37-ата минута Марк Геи стреля с глава след корнер, Алфонс Ареола спаси, но Матета бе на правилното място и реализира. Домакините отвърнаха по същия начин и в началото на втората част Джаред Боуен също с глава отбелязаха след корнер. Тимът на Кристъл Палас все пак стигна до победно попадение в 68-ата минута, когато отбраната на Уест Хам отново не се справи по най-добрия начин, а Мичъл се възползва от лошото изчистване и с красив удар от въздуха не остави шансове на Ареола за втори път.

По този начин Кристъл Палас записа втори успех, като “орлите” имат и три равенства, но до момента не са допуснали поражение. От своя страна Уест Хам е в зоната на изпадащите след четири загуби и само една победа от началото на сезона.

Снимки: Gettyimages