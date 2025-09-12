Популярни
Греъм Потър не съжалява за продажбата на Кудус в Тотнъм

  • 12 сеп 2025 | 13:27
Мениджърът на Уест Хам Греъм Потър настоя, че не съжалява за продажбата на Мохамед Кудус на големия лондонски съперник Тотнъм. Ганайското крило Кудус вече се превърна в любимец на феновете на Тотнъм след трансфера му през лятото за 55 милиона британски лири. Мениджърът на "чуковете" обаче коментира: "Понякога играчите показват, че е време за ново предизвикателство, а ние сме на етап, в който искате футболисти, които са напълно отдадени на Уест Хям и искат да бъдат тук."

"След като ситуацията е такава, трябва да се опитате да получите възможно най-добрата сделка, най-добрата финансова оферта за клуба и да опитате да подобрите състава. Трансферът ни позволи да подпишем и с някои играчи. Това е част от футболния свят, част от футболния бизнес. След като играчът почувства, че е време да продължи напред, тогава е най-добре всички страни да намерят най-добрата сделка", заяви още Греъм Потър.

Кудус ще гостува на Уест Хам с тима на Тотнъм в събота вечер, а двубоя обещава да бъде интригуващо лондонско дерби. Клубът засили охраната за мача, като същевременно опитва да облекчи напрежението между феновете.

Снимки: Gettyimages

