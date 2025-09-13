Тотнъм удари Уест Хам след почивката

Тотнъм спечели лондонското дерби с Уест Хам с 3:0. И трите гола паднаха след почивката. Папе Сар откри резултата в самото начало на второто полувреме. Томаш Соучек получи червен картон в 54-ата минута и това до голяма степен реши мача. Лукас Бергвал се разписа три минути по-късно, а Мики ван де Вен вкара в 64-ата минута.

“Шпорите” записаха трета победа от първите си четири шампионатни срещи и са близо до върха. Тимът на Греъм Потър пък записа трета загуба, има 11 допуснати гола и е в зоната на изпадащите.

Уест Хам стоеше отлично през първата част, а Лукас Пакета пропусна добра възможност да открие резултата. Попадение на Кристиан Ромеро бе отменено за нарушение. Тотнъм имаше известно предимство, но завърши първото полувреме без точен удар в очертанията на вратата.

Малко след почивката тимът на Томас Франк поведе. Папе Сар бе оставен непокрит при ъглов удар и с глава прати топката в мрежата. Това беше петият гол от статично положение, който “чуковете” допускат този сезон. Малко по-късно Уест Хам остана с човек по-малко. Изключително грубо влизане на Соучек в крака на Палиня не остави избор на съдията освен да го изгони.

Тотнъм веднага се възползва и стигна до втори гол. Бергвал удвои аванса на гостите след великолепен удар с глава. Това развитие пречупи домакините и те допуснаха още едно попадение в 64-ата минута. Бергвал не успя да намери пространство за удар в наказателното поле и пусна към Ван де Вен, а бранителят с прецизен изстрел направи резултата 0:3. След третия гол мачът бе решен и “шпорите” спокойно пазиха преднината си до края.

