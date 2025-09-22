В Уест Хам вече имат фаворит за заместник на Греъм Потър

Ръководството на Уест Хам вече е изготвило списък с четирима кандидати за евентуален заместник на настоящия мениджър на тима Греъм Потър, информира “Мирър”. Основен фаворит за поста е Нуно Еспирито Санто, който само преди няколко седмици бе освободен от Нотингам Форест. Бившият централен бранител на “чуковете” Славен Билич също е спряган за поста. Другите двама кандидати са Гари О’Нийл, който водеше Уулвърхамптън, Шон Дайч, който за последно бе начело на Евертън.

Кристъл Палас допълнително влоши положението на Уест Хам, Греъм Потър е заложен на дузпата

50-годишният Греъм Потър продължава да се бори за работата си, която изглежда все по-несигурно, особено след последното поражение от Кристъл Палас през уикенда. Уест Хам започна първенството с четири поражения и едва една победа в първите си пет двубоя в Премиър лийг и в момента лондончани са в зоната на изпадащите. На “чуковете” предстоят две трудни гостувания на Евертън и Арсенал, в които Потър със сигурност трябва да запише по-положителни резултати и представяния или от “Лондон Стейдиъм” ще го сменят по време на паузата за националните отбори в началото на октомври.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages