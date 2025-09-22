Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Уест Хам
  3. В Уест Хам вече имат фаворит за заместник на Греъм Потър

В Уест Хам вече имат фаворит за заместник на Греъм Потър

  • 22 сеп 2025 | 11:02
  • 1570
  • 0

Ръководството на Уест Хам вече е изготвило списък с четирима кандидати за евентуален заместник на настоящия мениджър на тима Греъм Потър, информира “Мирър”. Основен фаворит за поста е Нуно Еспирито Санто, който само преди няколко седмици бе освободен от Нотингам Форест. Бившият централен бранител на “чуковете” Славен Билич също е спряган за поста. Другите двама кандидати са Гари О’Нийл, който водеше Уулвърхамптън, Шон Дайч, който за последно бе начело на Евертън.

Кристъл Палас допълнително влоши положението на Уест Хам, Греъм Потър е заложен на дузпата
Кристъл Палас допълнително влоши положението на Уест Хам, Греъм Потър е заложен на дузпата

50-годишният Греъм Потър продължава да се бори за работата си, която изглежда все по-несигурно, особено след последното поражение от Кристъл Палас през уикенда. Уест Хам започна първенството с четири поражения и едва една победа в първите си пет двубоя в Премиър лийг и в момента лондончани са в зоната на изпадащите. На “чуковете” предстоят две трудни гостувания на Евертън и Арсенал, в които Потър със сигурност трябва да запише по-положителни резултати и представяния или от “Лондон Стейдиъм” ще го сменят по време на паузата за националните отбори в началото на октомври.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Рашфорд започна с провиненията и в Барселона

Рашфорд започна с провиненията и в Барселона

  • 22 сеп 2025 | 09:39
  • 15014
  • 0
В Украйна опровергаха сензационната новина за Мудрик

В Украйна опровергаха сензационната новина за Мудрик

  • 22 сеп 2025 | 05:36
  • 6584
  • 3
Масчерано обясни защо Меси не изпълни дузпата срещу Ди Си Юнайтед

Масчерано обясни защо Меси не изпълни дузпата срещу Ди Си Юнайтед

  • 22 сеп 2025 | 05:08
  • 6798
  • 3
Ето с какви думи Моуриньо надъха футболистите преди дебюта си начело на Бенфика

Ето с какви думи Моуриньо надъха футболистите преди дебюта си начело на Бенфика

  • 22 сеп 2025 | 04:17
  • 5497
  • 0
Легенда на Брюж с гол в своя мач номер 500 за клуба

Легенда на Брюж с гол в своя мач номер 500 за клуба

  • 22 сеп 2025 | 03:51
  • 3356
  • 0
Проблемите на Фенербахче продължават и след раздялата с Моуриньо

Проблемите на Фенербахче продължават и след раздялата с Моуриньо

  • 22 сеп 2025 | 03:00
  • 5258
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Летяща България срази Португалия и е на 1/4-финал!

Летяща България срази Португалия и е на 1/4-финал!

  • 22 сеп 2025 | 12:01
  • 33983
  • 20
L’Équipe и Ringier Sports Media Group си партнират за дигитализацията на "Златната топка" със Sportal365 и Fans United

L’Équipe и Ringier Sports Media Group си партнират за дигитализацията на "Златната топка" със Sportal365 и Fans United

  • 22 сеп 2025 | 10:15
  • 8407
  • 0
Алекс Николов: Важно е как се представяме, как играем волейбол и как побеждаваме!

Алекс Николов: Важно е как се представяме, как играем волейбол и как побеждаваме!

  • 22 сеп 2025 | 12:22
  • 375
  • 0
Новият път на ЦСКА започва с гостуване под Околчица

Новият път на ЦСКА започва с гостуване под Околчица

  • 22 сеп 2025 | 08:00
  • 11123
  • 20
Интересен сблъсък в Стара Загора между Александър Тунчев и Илиан Илиев

Интересен сблъсък в Стара Загора между Александър Тунчев и Илиан Илиев

  • 22 сеп 2025 | 07:30
  • 9521
  • 4
Рашфорд започна с провиненията и в Барселона

Рашфорд започна с провиненията и в Барселона

  • 22 сеп 2025 | 09:39
  • 15014
  • 0