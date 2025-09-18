Лампард може да замени Потър в Уест Хам

Уест Хам може да замени мениджъра Греъм Потър с Франк Лампард, съобщават британските медии в четвъртък. Ръководството на лондонския клуб проучва тази възможност след слабото начало на сезона за "чуковете".

Лампард в момента ръководи отбора от втора дивизия Ковънтри. През миналия сезон тимът от Западен Мидландс завърши на пето място, изкачвайки се от долната половина на таблицата. За момента специалистът е доволен от настоящата ситуация, но може да прояви интерес към оферта от клуб от Висшата лига.

Уест Хам има само три точки от четири мача във Висшата лига и е едва на 18-о място в класирането. Потър е начело на отбора от януари 2025 година.

Бившият английски национал Франк Лампард дебютира като футболист в елита на Англия с екипа на Уест Хам през 1996 година. Той има 187 участия за клуба във всички турнири, след което през 2001 година премина в Челси.

Снимки: Imago