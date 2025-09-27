Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Героите от Филипините: Работим по изродски начин и това се отплаща

Героите от Филипините: Работим по изродски начин и това се отплаща

  • 27 сеп 2025 | 13:03
  • 2872
  • 0

Тежките тренировки се отплащат! Когато полагаш достатъчно усилия заслужено стигаш до мач за световната титла във волейбола - първия в българската история от 1970 г. насам.

Това заявиха минути след като победиха Чехия на полуфинал българските национали Симеон Николов и Аспарух Аспарухов.

Феномени! България е на финал и ще спори за световната титла!
Феномени! България е на финал и ще спори за световната титла!

Двамата застанаха пред специалните пратеници на bTV във Филипините Петър Бакърджиев и оператора Тони Петров.

55 години по-късно България отново ще спори за световното злато
55 години по-късно България отново ще спори за световното злато

Тежка работа - добри резултати

Ето в колко часа утре ще играе България на финала и къде може да го гледате
Ето в колко часа утре ще играе България на финала и къде може да го гледате

"Звучи абсурдно! Но мисля, че сме го заслужили! След днешната игра мислим, че можем още да покажем. Утре е времето! Не излизаме просто да играем финал, а да победим!", заяви Симеон Николов.

Владо Николов: Най-слабият мач, но момчетата издържаха
Владо Николов: Най-слабият мач, но момчетата издържаха

Той имаше удоволствието да играе пред своите родители - Мая и Владимир Николов. Гордият баща беше дълги години капитан на националния тим, но така и не стигна до финал на световно първенство.

Алекс Николов: Утре излизаме, за да оцветим медала в злато
Алекс Николов: Утре излизаме, за да оцветим медала в злато

"Спечелихме, както във всичките мачове - с колективна игра, с жестоко раздаване на игрището. Стараем се да сме максимално агресивни, да балансираме нещата и днес успяхме отново.

Алекс Николов на практика си гарантира приза за топ реализатор на Световното
Алекс Николов на практика си гарантира приза за топ реализатор на Световното

Работата не е свършена! Радвам се, защото работим по толкова време по един изродски начин... И това се отплаща.", каза със сълзи на очи Аспарух Аспарухов - също син на бивш волейболист.

Джанлоренцо Бленджини: Вече мислим за утре! Ще трябва да вложим цялата си ментална енергия
Джанлоренцо Бленджини: Вече мислим за утре! Ще трябва да вложим цялата си ментална енергия

Подкрепата

У нас мачът, който бе излъчен пряко по bTV и Max sport 2, предизвика неистова радост! Хиляди фенове и деца, тръгнали по техните стъпки, се бяха вторачили в екраните, за да съпреживяват моментите на гордост.

"Чухме много сладки приказки за хората в България колко ни се радват. Радваме се, че успяхме да ги зарадваме. Утре излизаме за златен медал", заяви Мони Николов.

Финалът на световното първенство по волейбол гледайте пряко от 13:30 ч. българско време на 28 септември по bTV и Max Sport 2.

btvsport.bg

Следвай ни:

Още от Волейбол

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 17008
  • 31
Водещи имена в съдийството ще ръководят финала между България и Италия

Водещи имена в съдийството ще ръководят финала между България и Италия

  • 28 сеп 2025 | 06:25
  • 5648
  • 0
Берое детронира Левски на турнир в Нови Сад

Берое детронира Левски на турнир в Нови Сад

  • 28 сеп 2025 | 03:24
  • 1509
  • 0
Марица загуби от Бешикташ, българският посланик изгледа на живо мача в Истанбул

Марица загуби от Бешикташ, българският посланик изгледа на живо мача в Истанбул

  • 28 сеп 2025 | 03:13
  • 1299
  • 0
Димо Тонев: Това е невероятен успех и заслужена награда за огромния труд, който положиха тези момчета

Димо Тонев: Това е невероятен успех и заслужена награда за огромния труд, който положиха тези момчета

  • 27 сеп 2025 | 20:24
  • 5048
  • 0
Евгени Иванов - Пушката: За първи път в живота ми се случва да видя български отбор на толкова високо ниво

Евгени Иванов - Пушката: За първи път в живота ми се случва да видя български отбор на толкова високо ниво

  • 27 сеп 2025 | 20:18
  • 12680
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 17008
  • 31
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 131801
  • 345
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 61154
  • 66
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4608
  • 3
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 1964
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2369
  • 3