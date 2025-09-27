Героите от Филипините: Работим по изродски начин и това се отплаща

Тежките тренировки се отплащат! Когато полагаш достатъчно усилия заслужено стигаш до мач за световната титла във волейбола - първия в българската история от 1970 г. насам.

Това заявиха минути след като победиха Чехия на полуфинал българските национали Симеон Николов и Аспарух Аспарухов.

Двамата застанаха пред специалните пратеници на bTV във Филипините Петър Бакърджиев и оператора Тони Петров.

Тежка работа - добри резултати

"Звучи абсурдно! Но мисля, че сме го заслужили! След днешната игра мислим, че можем още да покажем. Утре е времето! Не излизаме просто да играем финал, а да победим!", заяви Симеон Николов.

Той имаше удоволствието да играе пред своите родители - Мая и Владимир Николов. Гордият баща беше дълги години капитан на националния тим, но така и не стигна до финал на световно първенство.

"Спечелихме, както във всичките мачове - с колективна игра, с жестоко раздаване на игрището. Стараем се да сме максимално агресивни, да балансираме нещата и днес успяхме отново.

Работата не е свършена! Радвам се, защото работим по толкова време по един изродски начин... И това се отплаща.", каза със сълзи на очи Аспарух Аспарухов - също син на бивш волейболист.

Подкрепата

У нас мачът, който бе излъчен пряко по bTV и Max sport 2, предизвика неистова радост! Хиляди фенове и деца, тръгнали по техните стъпки, се бяха вторачили в екраните, за да съпреживяват моментите на гордост.

"Чухме много сладки приказки за хората в България колко ни се радват. Радваме се, че успяхме да ги зарадваме. Утре излизаме за златен медал", заяви Мони Николов.

Финалът на световното първенство по волейбол гледайте пряко от 13:30 ч. българско време на 28 септември по bTV и Max Sport 2.

