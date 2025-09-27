Джанлоренцо Бленджини: Вече мислим за утре! Ще трябва да вложим цялата си ментална енергия

Националният отбор на България по волейбол за мъже се наложи над Чехия с 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22) и се класира за финала за Световното първенство по волейбол във Филипините. Така тимът на Джанлоренцзо Бленджини ще играе за титлата срещу победителя от следващия полуфинал, който е между световния шампион Италия и европейския първенец Полша. Това е втори финал в историята на България, като в първия родния тим отстъпва в мача за титлата в София срещу ГДР.

55 години по-късно България отново ще спори за световното злато

“Да бъдем на финал за нас означава, че съм получил това, за което съм натискал по време на цялата подготовка, по време на всеки един тренировъчен ден. Тази победа означава, че съм ги научил момчетата това, че съм натискал по време на всеки един тренировъчен ден. Получих отговора, който иска всичките подобрения. И днес се наложи да страдаме повече от необходимото. Не показахме най-добри ни волейбол, но се опитахме да намерим различни решения. Сега ни остава да мислим за утре. Ще трябва да вложим цялата ментална енергия”, заяви Джанлоренцо Бленджини.

“След края на Световното първенство може да почиваме. Не трябва да отпускаме газтта”, добави селекционерът на България.