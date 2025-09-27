Алекс Грозданов вече е №1 сред блокировачите на Мондиала

След победата на националния отбор на България срещу Чехия на полуфинала на Световното първенство по волейбол във Филипините капитанът на „лъвовете“ Алекс Грозданов оглави класирането за нй-добър блокироват на Мондиала.
Феномени! България е на финал и ще спори за световната титла!
Само срещу Чехия родният център направи четири точкови блокади и вече със 17, с което изправери словенецът Ян Кожамерник, който завърши участието си в Манила с 15. Третото място с по 13 успешни блокади разделят друг български национал – Мартин Атанасов и финландецът Петери Тинисмаа.
Алекс Николов на практика си гарантира приза за топ реализатор на Световното
Място сред най-добрите блокировачи намира още един роден представител, а именно Илия Петков, който до момента има записани 10 точкови блокади.
Снимки: Startphoto