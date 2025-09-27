Финалът на Световното по волейбол – А1 и MAX Sport подаряват емоцията на всички българи

България е на финал на Световното първенство по волейбол – момент, който ще остане в историята и в сърцата на хиляди фенове. „Лъвовете“ изминаха дълъг и труден път, показаха дух, характер и единство, които ги изведоха до най-голямата сцена.

За да може емоцията да бъде споделена от цялата страна, А1 и MAX Sport предоставят безвъзмездно правата за излъчване на финала. Така всеки български фен ще има възможност да бъде част от този исторически миг и да подкрепи националите до последната точка. Феновете ще могат да се насладят на двубоя в неделя от 13:30 ч. В ефира на MAX Sport 2, bTV и NOVA. Специалното студио по MAX Sport 2 започва един час по-рано с репортажи и интервюта от пратеника на телевизията във Филипините.

В полуфинала срещу Чехия националите отново демонстрираха борбеност и воля, като след оспорвани разигравания си осигуриха правото за втори път в историята да се борят за титлата. Техният успех е вдъхновение за всички българи и доказателство, че с постоянство и характер мечтите се превръщат в реалност.

Жестът е израз на ангажимента на А1 да бъде до феновете и спорта вече три десетилетия и още един специален начин да отбележим 30-годишнината си. В богатото портфолио от спортни права на А1 присъстват редица водещи футболни турнири и първенства, сред които УЕФА Шампионска лига, УЕФА Лига Европа, УЕФА Лига на конференциите, испанската Ла Лига, италианската Серия А, Купата на Италия, Купата на Испания, Купата на Франция, Купата на Турция, Копа Либертадòрес и Копа Судамерикана. Всички те са достъпни за абонатите с пакет MAX Sport PLUS.