Артета се надява Сака да последва примера на Салиба

Мениджърът на Арсенал Микел Артета заяви, че би се радвал Букайо Сака да последва примера на съотборника си Уилям Салиба, като обвърже дългосрочно бъдещето си с клуба.

Арсенал си осигури услугите на Салиба за още пет години, а официално потвърждение за подновяването на защитника се очаква следващата седмица.

Радост за Арсенал, клубът се разбра със Салиба за нов договор

Настоящият договор на Сака с Арсенал изтича през 2027 година и въпреки че няма индикации, че английският национал иска да напусне, не се смята, че той е близо до удължаването на контракта си.

На въпрос дали очаква новина за подновяването на договора на Букайо Сака, Артета отговори: "Бих се радвал на това. От всичко, което знам, той е футболист, който е изключително щастлив и горд с ролята, която има в отбора. Нещата ще се развият по естествен начин, както винаги. Всички знаят колко важен е Букайо за нас. Надяваме се, че можем да го направим”.

Следвай ни:

Снимки: Imago