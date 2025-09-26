Популярни
Артета се надява Сака да последва примера на Салиба

  • 26 сеп 2025 | 21:27
Мениджърът на Арсенал Микел Артета заяви, че би се радвал Букайо Сака да последва примера на съотборника си Уилям Салиба, като обвърже дългосрочно бъдещето си с клуба.

Арсенал си осигури услугите на Салиба за още пет години, а официално потвърждение за подновяването на защитника се очаква следващата седмица.

Радост за Арсенал, клубът се разбра със Салиба за нов договор
Настоящият договор на Сака с Арсенал изтича през 2027 година и въпреки че няма индикации, че английският национал иска да напусне, не се смята, че той е близо до удължаването на контракта си.

На въпрос дали очаква новина за подновяването на договора на Букайо Сака, Артета отговори: "Бих се радвал на това. От всичко, което знам, той е футболист, който е изключително щастлив и горд с ролята, която има в отбора. Нещата ще се развият по естествен начин, както винаги. Всички знаят колко важен е Букайо за нас. Надяваме се, че можем да го направим”.

Снимки: Imago

