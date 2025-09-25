Радост за Арсенал, клубът се разбра със Салиба за нов договор

Арсенал се е разбрал за нов договор с един от най-важните си футболисти - френският национал Уилям Салиба, съобщава ексклузивно журналистът Дейвид Орнстийн.

24-годишният централен защитник в момента има контракт до 2027 г., но “артилеристите” правят всичко възможно да го удължат преди футболистът да навлезе в последните две години от договора си. И очевидно са успели да постигнат това. Реал Мадрид пък следеше изкъсо ситуацията с бранителя, но явно той е предпочел да остане на "Емиратс".

🚨 EXCLUSIVE: William Saliba commits future to Arsenal by agreeing 5yr contract. 24yo centre-back entered final 2yrs of previous deal + Real Madrid among suitors. But France int’l wanted #AFC stay & expected to sign until 2030 in coming days @TheAthleticFC https://t.co/rXHsN2hwhi — David Ornstein (@David_Ornstein) September 25, 2025

Според информацията на Орнстийн, Салиба се е съгласил да подпише нов петгодишен договор - тоест до 2030 г. Очаква се скоро това да стане и официално.

Салиба е юноша на Сент Етиен, но през 2019 г. от Арсенал платиха 30 милиона евро за услугите му. Той обаче бе даван под наем последователно в продължение на три години преди Микел Артета в крайна сметка да му се довери в първия отбор на лондончани.

William Saliba has decided to sign a new long-term deal with Arsenal despite Real Madrid interest, per @David_Ornstein 🇫🇷🔴 pic.twitter.com/JzbjUZyGHM — B/R Football (@brfootball) September 25, 2025

Оттогава играчът се превърна в един от най-стабилните централни защитници в големите първенства. Салиба изигра дотук за Арсенал 139 мача, в които вкара 7 гола.

Снимки: Imago