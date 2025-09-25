Радост за Арсенал, клубът се разбра със Салиба за нов договор

Арсенал се е разбрал за нов договор с един от най-важните си футболисти - френският национал Уилям Салиба, съобщава ексклузивно журналистът Дейвид Орнстийн.
24-годишният централен защитник в момента има контракт до 2027 г., но “артилеристите” правят всичко възможно да го удължат преди футболистът да навлезе в последните две години от договора си. И очевидно са успели да постигнат това. Реал Мадрид пък следеше изкъсо ситуацията с бранителя, но явно той е предпочел да остане на "Емиратс".
Според информацията на Орнстийн, Салиба се е съгласил да подпише нов петгодишен договор - тоест до 2030 г. Очаква се скоро това да стане и официално.
Салиба е юноша на Сент Етиен, но през 2019 г. от Арсенал платиха 30 милиона евро за услугите му. Той обаче бе даван под наем последователно в продължение на три години преди Микел Артета в крайна сметка да му се довери в първия отбор на лондончани.
Оттогава играчът се превърна в един от най-стабилните централни защитници в големите първенства. Салиба изигра дотук за Арсенал 139 мача, в които вкара 7 гола.
Снимки: Imago