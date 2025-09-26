Бивш играч на Арсенал почина на 21-годишна възраст след травматично мозъчно увреждане

Нападателят на Чичестър Сити Били Вигар почина на 21-годишна възраст, след като получи тежко мозъчно увреждане в събота по време на мача на своя отбор срещу Уингейт. След ужасяващата контузия юношата на Арсенал бе поставен в изкуствена кома, а във вторник претърпя операция. Въпреки нея Вигар вчера е починал.
Според британските медии нападателят се е блъснал в бетонна стена, докато се е опитвал да предотврати излизането на топката от игралното поле.
Вигар подписа професионален договор с Арсенал през 2022 година, след като преди това бе част от академията на лондончани от 14-годишен. Той игра за Дарби Каунти, Хастингс Юнайтед и Ийстбърн.
“Всички във футболен клуб Арсенал дълбоко съжаляват за трагичната кончина на нападателя на Чичестър Сити и бивш играч от академията на Арсенал - Били Вигар. Освен със значителния си талант, Били винаги ще бъде запомнен с любовта си към играта, гордостта си да представлява нашия футболен клуб - веднъж той нарече деня, в който беше забелязан от нашите скаути, „най-важният в живота му“ - и характера си, заради който бе обичан както от съотборниците си, така и от треньорите. Изказваме най-дълбоките си съболезнования на семейство Вигар и многобройните му приятели в този изключително труден момент”, гласи официалното изявление от страна на Арсенал.