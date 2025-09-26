Бивш играч на Арсенал почина на 21-годишна възраст след травматично мозъчно увреждане

Нападателят на Чичестър Сити Били Вигар почина на 21-годишна възраст, след като получи тежко мозъчно увреждане в събота по време на мача на своя отбор срещу Уингейт. След ужасяващата контузия юношата на Арсенал бе поставен в изкуствена кома, а във вторник претърпя операция. Въпреки нея Вигар вчера е починал.

Според британските медии нападателят се е блъснал в бетонна стена, докато се е опитвал да предотврати излизането на топката от игралното поле.

Вигар подписа професионален договор с Арсенал през 2022 година, след като преди това бе част от академията на лондончани от 14-годишен. Той игра за Дарби Каунти, Хастингс Юнайтед и Ийстбърн.

“Всички във футболен клуб Арсенал дълбоко съжаляват за трагичната кончина на нападателя на Чичестър Сити и бивш играч от академията на Арсенал - Били Вигар. Освен със значителния си талант, Били винаги ще бъде запомнен с любовта си към играта, гордостта си да представлява нашия футболен клуб - веднъж той нарече деня, в който беше забелязан от нашите скаути, „най-важният в живота му“ - и характера си, заради който бе обичан както от съотборниците си, така и от треньорите. Изказваме най-дълбоките си съболезнования на семейство Вигар и многобройните му приятели в този изключително труден момент”, гласи официалното изявление от страна на Арсенал.

Everyone at Arsenal is devastated by the shocking news that former academy graduate Billy Vigar has passed away.



All our thoughts are with his family and loved ones at this time.



Rest in peace, Billy ❤️ — Arsenal (@Arsenal) September 25, 2025