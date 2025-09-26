Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Стилиян Петров: Артета няма отбор, с който да печели трофеи

Стилиян Петров: Артета няма отбор, с който да печели трофеи

  • 26 сеп 2025 | 20:27
  • 9010
  • 19
Стилиян Петров: Артета няма отбор, с който да печели трофеи

Стилиян Петров бе гост в студиото на “Скай Спортс”, където коментира актуални теми от английския футбол. Той говори за състоянието на Арсенал, червения картон на Юго Екитите и представянето на Коул Палмър.

“Артета върши фантастична работа. Много хора казват, че той трябва да спечели нещо. Според мен той няма на разположение отбор, с който да спечели каквото и да е. Другите отбори имат по-добри състави. На Арсенал липсва безкомпромисност в големите моменти на големите мачове, има красота, но няма бруталност - да печелиш, когато трябва да го правиш. Понякога трябва да си различен. Виждаме го при Ливърпул, при Манчестър Сити. Те играят по определен начин, но те могат да са безкомромисни в някои моменти”, сподели българската легенда.

Относно Коул Палмър той заяви: “Когато си толкова добър футболист, можеш да се впишеш във всяка схема. Ще ми бъде интересно да видя как Челси ще се справи след Световното клубно първенство, тъй като това е ново предизвикателство”.

Стилиян подкрепи нападателя на Ливърпул Юго Екитике, който получи втори жълт картон и бе изгонен, след като си свали фланелката, за да отпразнува гол. “Знам какви са правилата, но това е вълнението на футбола. Като играчи, ние за това работим - ентусиазма, адреналина, да вкараш гол, да зарадваш фенове. Някой питал ли е играчите какво мислят за това правило? Не бих поискал от него да се извини. Ако премахнат това правило още утре, никой няма да възрази”, бе мнението на бившия играч на Селтик и Астън Вила.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Милан и Наполи в директна битка за първото място

Милан и Наполи в директна битка за първото място

  • 28 сеп 2025 | 08:34
  • 1481
  • 0
Барселона може да оглави Ла Лига при победа срещу Реал Сосиедад

Барселона може да оглави Ла Лига при победа срещу Реал Сосиедад

  • 28 сеп 2025 | 08:24
  • 1931
  • 4
Арсенал няма право на грешка срещу набралия скорост Нюкасъл

Арсенал няма право на грешка срещу набралия скорост Нюкасъл

  • 28 сеп 2025 | 08:07
  • 1348
  • 0
Кварацхелия и Витиня може да пропуснат мача с Барселона

Кварацхелия и Витиня може да пропуснат мача с Барселона

  • 28 сеп 2025 | 06:13
  • 1915
  • 0
Юнайтед, Челси и Ливърпул губят в един и същи ден за първи път този век

Юнайтед, Челси и Ливърпул губят в един и същи ден за първи път този век

  • 28 сеп 2025 | 05:53
  • 1687
  • 0
Киву: Каляри ни изненадаха леко с промяна в тактиката, но принципите ни останаха същите

Киву: Каляри ни изненадаха леко с промяна в тактиката, но принципите ни останаха същите

  • 28 сеп 2025 | 05:05
  • 1351
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 16588
  • 31
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 131417
  • 345
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 60701
  • 66
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4518
  • 3
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 1911
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2299
  • 3