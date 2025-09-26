Стилиян Петров: Артета няма отбор, с който да печели трофеи

Стилиян Петров бе гост в студиото на “Скай Спортс”, където коментира актуални теми от английския футбол. Той говори за състоянието на Арсенал, червения картон на Юго Екитите и представянето на Коул Палмър.

“Артета върши фантастична работа. Много хора казват, че той трябва да спечели нещо. Според мен той няма на разположение отбор, с който да спечели каквото и да е. Другите отбори имат по-добри състави. На Арсенал липсва безкомпромисност в големите моменти на големите мачове, има красота, но няма бруталност - да печелиш, когато трябва да го правиш. Понякога трябва да си различен. Виждаме го при Ливърпул, при Манчестър Сити. Те играят по определен начин, но те могат да са безкомромисни в някои моменти”, сподели българската легенда.

Относно Коул Палмър той заяви: “Когато си толкова добър футболист, можеш да се впишеш във всяка схема. Ще ми бъде интересно да видя как Челси ще се справи след Световното клубно първенство, тъй като това е ново предизвикателство”.

Стилиян подкрепи нападателя на Ливърпул Юго Екитике, който получи втори жълт картон и бе изгонен, след като си свали фланелката, за да отпразнува гол. “Знам какви са правилата, но това е вълнението на футбола. Като играчи, ние за това работим - ентусиазма, адреналина, да вкараш гол, да зарадваш фенове. Някой питал ли е играчите какво мислят за това правило? Не бих поискал от него да се извини. Ако премахнат това правило още утре, никой няма да възрази”, бе мнението на бившия играч на Селтик и Астън Вила.