  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Йодегор се завръща за тежкото гостуване на Арсенал на Нюкасъл

  • 26 сеп 2025 | 14:41
Капитанът на Арсенал Мартин Йодегор ще бъде на разположение за неделното гостуване на Нюкасъл. Такава надежда изрази мениджърът на “топчиите” Микел Артета. Норвежецът тъкмо се завърна в игра и получи контузия в рамото в мача с Нотингам Форест на 13 септември.

"Мартин Йодегор ще тренира с нас в следващите два дни, така че се надяваме, че ще бъде на разположение за мача с Нюкасъл. Сака изигра през седмицата двубоя така, както очаквахме. Игра добре и тренира през следващите два дни. За Мадуеке няма нова информация.

Гледах Нюкасъл в мача с Барселона и през първите 30 или 40 минути резултатът можеше да бъде различен. Винаги съм хвалил работата на Еди Хау и щаба му и начина, по който успяха да създадат атмосфера в този отбор, особено в домакинските му мачове. Имат ясна идентичност в начина, по който играят. Знаем какво изпитание ни очаква и знаем, че трябва да бъдем по-ефективни, отколкото бяхме напоследък, ако искаме да спечелим мача”, заяви Артета по време на днешната си пресконференция.

Относно информациите, че Салиба се е разбрал с клуба за нов договор, испанецът каза: “Надявам се, че скоро клубът ще го обяви, но нека оставим всичко да бъде завършено. Той изигра ключова роля във всичко, което направихме през последните няколко години.

Много е впечатляващо това, което е направил на неговата възраст, защото понякога сме склонни да забравяме това. Неговото постоянство, начинът, по който напредва, начинът, по който узрява година след година. Той изгради партньорство с Габи, дефанзивната линия и вратаря, което ни осигури добрите показатели в защита в последните три години”.

