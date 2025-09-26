Йодегор се завръща за тежкото гостуване на Арсенал на Нюкасъл

Капитанът на Арсенал Мартин Йодегор ще бъде на разположение за неделното гостуване на Нюкасъл. Такава надежда изрази мениджърът на “топчиите” Микел Артета. Норвежецът тъкмо се завърна в игра и получи контузия в рамото в мача с Нотингам Форест на 13 септември.

"Мартин Йодегор ще тренира с нас в следващите два дни, така че се надяваме, че ще бъде на разположение за мача с Нюкасъл. Сака изигра през седмицата двубоя така, както очаквахме. Игра добре и тренира през следващите два дни. За Мадуеке няма нова информация.

Гледах Нюкасъл в мача с Барселона и през първите 30 или 40 минути резултатът можеше да бъде различен. Винаги съм хвалил работата на Еди Хау и щаба му и начина, по който успяха да създадат атмосфера в този отбор, особено в домакинските му мачове. Имат ясна идентичност в начина, по който играят. Знаем какво изпитание ни очаква и знаем, че трябва да бъдем по-ефективни, отколкото бяхме напоследък, ако искаме да спечелим мача”, заяви Артета по време на днешната си пресконференция.

Относно информациите, че Салиба се е разбрал с клуба за нов договор, испанецът каза: “Надявам се, че скоро клубът ще го обяви, но нека оставим всичко да бъде завършено. Той изигра ключова роля във всичко, което направихме през последните няколко години.

Много е впечатляващо това, което е направил на неговата възраст, защото понякога сме склонни да забравяме това. Неговото постоянство, начинът, по който напредва, начинът, по който узрява година след година. Той изгради партньорство с Габи, дефанзивната линия и вратаря, което ни осигури добрите показатели в защита в последните три години”.