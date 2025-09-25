Популярни
Руди Фьолер ще бъде удостоен със специална награда в Германия

  25 сеп 2025
Руди Фьолер ще бъде удостоен със специална награда в Германия

Директорът на Германия Руди Фьолер ще бъде почетен с отличието "Спортна легенда" на 43-ия бал на спортните медии на 8 ноември във Франкфурт, съобщават местните медии.

Бившият нападател се откроява със своята "човечност, автентичност, надеждност и отношение" и "отдавна е заслужил" тази награда, каза организаторът на бала Йорг Мюлер.

65-годишният бивш футболист спечели световната титла с тима на Германия като играч през 1990 г. Като треньор той изведе националния отбор до второ място на Световното първенство през 2002 г.

Бившият нападател работи почти 19 години на мениджърска позиция в клуба от Бундеслигата Байер (Леверкузен), преди да поеме поста спортен директор на Германия през февруари 2023-а. "Не се става легенда само чрез титли и триумфи. Винаги, когато Руди Фьолер е бил необходим в спорта и в обществото, той е бил на разположение", добави Мюлер.

Преди Фьолер, легендарни фигури като Франц Бекенбауер, Борис Бекер, Михаел Шумахер, Катарина Вит, Лотар Матаус, Хайнер Бранд, Уве Зеелер, Герд Мюлер и много други са получили наградата, която се връчва от 2007 г. насам.

Imago

