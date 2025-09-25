Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Борусия (Дортмунд)
  3. В Борусия (Дортмунд) дори не си помислят, че могат да загубят

В Борусия (Дортмунд) дори не си помислят, че могат да загубят

  • 25 сеп 2025 | 19:15
  • 2143
  • 0

Треньорът на Борусия (Дортмунд) Нико Ковач очаква отборът му да продължи серията си без загуба в Бундеслигата, когато гостува на Майнц 05 в събота. Вестфалци, които са домакини на Атлетик Билбао в Шампионската лига идната сряда, вече е в серия от 12 мача без загуба, започвайки от миналия сезон, с 10 победи и две равенства и заема второ място в Бундеслигата.

"Майнц ще бъде неудобен противник“, каза Ковач на пресконференция.

"Ще бъде интензивен мач. Те влагат много усилия в тичане и пресират високо. Така че вероятно ще имат ситуации за гол срещу нас. Те са сериозен противник, но очаквам да продължим серията си без загуба”, каза още той, цитиран от БТА.

Дортмунд възвърна стабилността си в защита под ръководството на Ковач, който пое поста през януари. Въпреки серията контузии на бранители, включително Никлас Зюле и Нико Шлотербек, Дортмунд запази суха мрежа в последните си три срещи от първенството – всички победи.

Зюле и нападателят Фабио Силва може да са на разположение за двубоя срещу срещу Майнц.

"Ники и Фабио тренираха тази седмица. Ще видим до каква степен могат да бъдат алтернативи за отбора“, каза Ковач.

Зюле не е играл досега този сезон поради мускулна контузия, докато Силва все още не е дебютирал за Дортмунд. Португалският нападател беше привлечен от Уулвърхамптън през лятото, но все още се възстановяваше от контузия.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Милан и Наполи в директна битка за първото място

Милан и Наполи в директна битка за първото място

  • 28 сеп 2025 | 08:34
  • 1341
  • 0
Барселона може да оглави Ла Лига при победа срещу Реал Сосиедад

Барселона може да оглави Ла Лига при победа срещу Реал Сосиедад

  • 28 сеп 2025 | 08:24
  • 1729
  • 4
Арсенал няма право на грешка срещу набралия скорост Нюкасъл

Арсенал няма право на грешка срещу набралия скорост Нюкасъл

  • 28 сеп 2025 | 08:07
  • 1211
  • 0
Кварацхелия и Витиня може да пропуснат мача с Барселона

Кварацхелия и Витиня може да пропуснат мача с Барселона

  • 28 сеп 2025 | 06:13
  • 1824
  • 0
Юнайтед, Челси и Ливърпул губят в един и същи ден за първи път този век

Юнайтед, Челси и Ливърпул губят в един и същи ден за първи път този век

  • 28 сеп 2025 | 05:53
  • 1601
  • 0
Киву: Каляри ни изненадаха леко с промяна в тактиката, но принципите ни останаха същите

Киву: Каляри ни изненадаха леко с промяна в тактиката, но принципите ни останаха същите

  • 28 сеп 2025 | 05:05
  • 1279
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 15325
  • 28
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 130172
  • 345
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 59015
  • 62
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4141
  • 1
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 1733
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2094
  • 3