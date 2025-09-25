В Борусия (Дортмунд) дори не си помислят, че могат да загубят

Треньорът на Борусия (Дортмунд) Нико Ковач очаква отборът му да продължи серията си без загуба в Бундеслигата, когато гостува на Майнц 05 в събота. Вестфалци, които са домакини на Атлетик Билбао в Шампионската лига идната сряда, вече е в серия от 12 мача без загуба, започвайки от миналия сезон, с 10 победи и две равенства и заема второ място в Бундеслигата.

"Майнц ще бъде неудобен противник“, каза Ковач на пресконференция.

"Ще бъде интензивен мач. Те влагат много усилия в тичане и пресират високо. Така че вероятно ще имат ситуации за гол срещу нас. Те са сериозен противник, но очаквам да продължим серията си без загуба”, каза още той, цитиран от БТА.

Дортмунд възвърна стабилността си в защита под ръководството на Ковач, който пое поста през януари. Въпреки серията контузии на бранители, включително Никлас Зюле и Нико Шлотербек, Дортмунд запази суха мрежа в последните си три срещи от първенството – всички победи.

Зюле и нападателят Фабио Силва може да са на разположение за двубоя срещу срещу Майнц.

"Ники и Фабио тренираха тази седмица. Ще видим до каква степен могат да бъдат алтернативи за отбора“, каза Ковач.

Зюле не е играл досега този сезон поради мускулна контузия, докато Силва все още не е дебютирал за Дортмунд. Португалският нападател беше привлечен от Уулвърхамптън през лятото, но все още се възстановяваше от контузия.