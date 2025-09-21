Адейеми отново залепи Борусия (Д) за Байерн

Отборът на Борусия (Дортмунд) спечели с минималното 1:0 домакинството си на Волфсбург в последния мач от програмата на четвъртия кръг в Бундеслигата. Успехът на "Сигнал Идуна Парк" задържа "жълто-черните" съвсем близо до лидера в класирането Байерн (Мюнхен), който до момента е с максималните 12 точки - с две повече от тима на Борусия, който е втори.



Единственото попадение в мача падна в 20-ата минута, когато Карим Адейеми реализира след подаване на Юлиан Риерсон.

До почивката Волфсбург не създаде нищо интересно в атака, но през второто полувреме "вълците" имаха по-добрите възможности. Най-чистата бе в 59-ата минута, когато Константинос Кулиеракис уцели греда.



За Волфсбург поражението е първо през сезона и тимът е на 12-то място в класирането с 5 точки.

Следвай ни:

Снимки: Imago