Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Булевард
  3. Кои са най-големите звезди на Апоел Тел Авив в Инстаграм

Кои са най-големите звезди на Апоел Тел Авив в Инстаграм

  • 26 сеп 2025 | 19:03
  • 2739
  • 0

Отборът на Апоел Тел Авив ще играе домакинските си мачове от Евролигата през новия сезон в България, а до момента баскетболистите на Димитрис Итудис показаха, че са доста атрактивни на паркета по време на предсезонната си подготовка. Те обаче събират погледите и извън залите, както и в социалните мрежи. Затова решихме да разгледаме профилите на играчите в Инстаграм и да ви покажем кои са най-големите звезди на израелския гранд там.

Оказва се, бразилският национал Бруно Кабокло е абсолютно недостижим в социалната мрежа. Той се радва на 808 000 последователи в Инстаграм. Въпреки че постовете му са насочени почти изцяло към баскетбола, това явно е достатъчно на 208-сантиметровото крило, за да трупа доста лайкове под тях.

След него в нашата класация се нарежда бившият гард на Чикаго Булс Антонио Блейкни със 150 000 последователи. Той е доста по-разчупен в постовете си, като споделя и снимки от живота си извън залата.

На трета позиция е Тайлър Енис с 96 000 последователи, следван от голямата сръбска звезда Василие Мицич със 76.5 последователи в Инстаграм.

Старши треньорът на Апоел Тел Авив Димитрис Итудис също попада сред най-харесваните в отбора с 69 600 последователи, а зад него остава Ишмаил Уейнрайт с 67 200.

Илайджа Брайънт може да се похвали с 57 100 последователи, Йифтах Зив с 49 900, а Джонатан Мотли с 25 500.

Сред тези с най-малък брой фенове в Инстаграм се нареждат Тай Одиасе (17 400), Томър Гинат (16 100), Даниел Отуру (13 600), Санди Коен (13 400), Крис Джоунс (10 700) и Колин Малкълм(3758).

Следвай ни:

Още от Булевард

Аматьорски боксов мач определи град Мюлхаузен за създател на братвурста

Аматьорски боксов мач определи град Мюлхаузен за създател на братвурста

  • 27 сеп 2025 | 16:30
  • 635
  • 1
Инфлуенсър разкри шокиращи подробности: Ямал ми писа, когато беше на 11 години!

Инфлуенсър разкри шокиращи подробности: Ямал ми писа, когато беше на 11 години!

  • 26 сеп 2025 | 16:26
  • 5528
  • 4
ПриСтрастните прогнози на Деси и Анжи за предстоящото дерби между Атлетико и Реал Мадрид

ПриСтрастните прогнози на Деси и Анжи за предстоящото дерби между Атлетико и Реал Мадрид

  • 26 сеп 2025 | 13:34
  • 3590
  • 11
Ким Кардашиян подлуди мрежата с апетитното си деколте

Ким Кардашиян подлуди мрежата с апетитното си деколте

  • 25 сеп 2025 | 18:38
  • 7152
  • 2
ФИФА представи талисманите за Мондиал 2026

ФИФА представи талисманите за Мондиал 2026

  • 25 сеп 2025 | 18:34
  • 7164
  • 3
Бившата на НБА звезда показа защо е един от най-скъпоплатените модели в света

Бившата на НБА звезда показа защо е един от най-скъпоплатените модели в света

  • 24 сеп 2025 | 16:58
  • 4363
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 16220
  • 28
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 131072
  • 345
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 60220
  • 66
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4423
  • 3
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 1864
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2245
  • 3