Кои са най-големите звезди на Апоел Тел Авив в Инстаграм

Отборът на Апоел Тел Авив ще играе домакинските си мачове от Евролигата през новия сезон в България, а до момента баскетболистите на Димитрис Итудис показаха, че са доста атрактивни на паркета по време на предсезонната си подготовка. Те обаче събират погледите и извън залите, както и в социалните мрежи. Затова решихме да разгледаме профилите на играчите в Инстаграм и да ви покажем кои са най-големите звезди на израелския гранд там.

Оказва се, бразилският национал Бруно Кабокло е абсолютно недостижим в социалната мрежа. Той се радва на 808 000 последователи в Инстаграм. Въпреки че постовете му са насочени почти изцяло към баскетбола, това явно е достатъчно на 208-сантиметровото крило, за да трупа доста лайкове под тях.

След него в нашата класация се нарежда бившият гард на Чикаго Булс Антонио Блейкни със 150 000 последователи. Той е доста по-разчупен в постовете си, като споделя и снимки от живота си извън залата.

На трета позиция е Тайлър Енис с 96 000 последователи, следван от голямата сръбска звезда Василие Мицич със 76.5 последователи в Инстаграм.

Старши треньорът на Апоел Тел Авив Димитрис Итудис също попада сред най-харесваните в отбора с 69 600 последователи, а зад него остава Ишмаил Уейнрайт с 67 200.

Илайджа Брайънт може да се похвали с 57 100 последователи, Йифтах Зив с 49 900, а Джонатан Мотли с 25 500.

Сред тези с най-малък брой фенове в Инстаграм се нареждат Тай Одиасе (17 400), Томър Гинат (16 100), Даниел Отуру (13 600), Санди Коен (13 400), Крис Джоунс (10 700) и Колин Малкълм(3758).