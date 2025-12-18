Световен шампион с Франция става актьор в театъра

Бившият защитник Адил Рами, който е световен шампион с отбора на Франция през 2018, успешно се преквалифицира, като от месец януари ще бъде актьор в театралната постановка "Игра на истина" на Филип Льолуш в театър "Аполо" в Париж, пише вестник "Льо Паризиен".

Ексфутболистът се радва на голяма популярност във Франция, като вече участва с успех в "Танцувай със звездите" и "Големите глави".

"Животът ми като футболист бе забавление и ме подготви за живота ми на актьор", казва не без самочувствие бившият футболист на Милан, Валенсия, Севиля, Лил, Олимпик Марсилия и Фенербахче.

Адил Рами, който е от марокански произход, имаше връзка с американската актриса Памела Андерсон, като двамата живееха няколко месеца заедно в имение в Касис до Марсилия, преди да са разделят.

Снимки: Gettyimages