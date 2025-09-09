Звезда на Апоел Тел Авив със специално послание към феновете

Една от звездите на Апоел Тел Авив Колин Малкълм отправи специално послание към феновете на баскетбола преди старта на новия сезон в Евролигата.

Както вече стана ясно израелският гранд ще играе домакинските си мачове от "турнира на богатите" в България, а американският баскетболист призова запалянковците да напълнят залата и да бъдат шумни.

Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата

От днес вече са в продажба и билетите за първия мач с Барселона, който е насрочен за 30 септември и ще се изиграе в "Арена София", както и пакетните билети.



