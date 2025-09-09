Популярни
Звезда на Апоел Тел Авив със специално послание към феновете

  • 9 сеп 2025 | 20:31
  • 547
  • 0

Една от звездите на Апоел Тел Авив Колин Малкълм отправи специално послание към феновете на баскетбола преди старта на новия сезон в Евролигата.

Апоел води убедително на Балкан на финала в Ботевград
Апоел води убедително на Балкан на финала в Ботевград

Както вече стана ясно израелският гранд ще играе домакинските си мачове от "турнира на богатите" в България, а американският баскетболист призова запалянковците да напълнят залата и да бъдат шумни.

Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата
Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата

От днес вече са в продажба и билетите за първия мач с Барселона, който е насрочен за 30 септември и ще се изиграе в "Арена София", както и пакетните билети.

Цените на билетите за мача с Барса, можете да видите - ТУК!

Повече информация за сезонния абонамент можете да видите - ТУК!

