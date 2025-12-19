Джорджина за сватбата с Роналдо: След 10 години чакане се случи

Джорджина Родригес и Кристиано Роналдо са (най-накрая) сгодени и през 2026 г. ще официализират на Мадейра съюз, който вече е над 10 години и с пет деца. В интервю за Elle Испания, Джорджина си спомни, от своя гледна точка, момента, в който Роналдо ѝ предложи брак – нещо, което играчът вече обясни в интервюто си за Пиърс Морган, случило се около 1 часа сутринта. Джио разкри, че бижуто, впечатляващ пръстен, който тя носеше видно по време на фотосесията за списанието, я е изненадал, но не пропусна да се пошегува.

„Прекрасно е. Това беше най-малкото, което можеше да ми предложи след десет години чакане (смее се). Много говорихме за това. Истината е, че когато ми предложи, това беше последното нещо, за което си помислих; отне ми много време да осъзная размера на пръстена. Бях толкова нервна, толкова шокирана, че ми отне един ден да го осмисля. Когато ми го даде, го пробвах и го прибрах в кутията. Оставих го в стаята и едва на следващия ден го отворих на дневна светлина, на закуска (смее се)“, разказа тя.

Впечатлението от пръстена контрастира с това, което тя иска за церемонията – и CR7 каза, че годеницата му иска нещо дискретно: „Голяма сватба? Не. Малка сватба на 100%, без съмнение.“

Според Jornal da Madeira, сватбата ще бъде в катедралата Се до Фуншал, като тържеството е планирано за луксозен хотелски комплекс в региона.

Всички подробности за сватбата на Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес:

В същото интервю Джорджина Родригес се върна към началото на връзката си с Кристиано Роналдо и описа незабавната връзка, която е почувствала, когато са се запознали: „Почувствах нещо, което надхвърляше физическото. Сякаш душите ни вече се познаваха. Не мога да кажа, че съм предвидила съдбата си, нито че съм знаела, че десет години по-късно ще имаме пет деца, но почувствах необяснимо усещане. Нещо в мен разпозна нещо в него и знаех, че тази близост е напълно различна и уникална.“

Майка на Алана и Бела – последната близначка на Анхел, който почина по време на раждането – тя споделя с Кристиано Роналдо голямо семейство, което включва още Кристианиньо и близнаците Ева и Матео. За Джорджина това е помогнало за изграждането на голямо единство, нещо, което е искала, но не е била свикнала.

„Това е сбъдната мечта, която съм желала от дете. Произхождам от много малко семейство, съставено от майка ми, сестра ми и мен, затова винаги ми е било ясно, че в бъдеще искам да имам много голямо семейство. Слава Богу, днес му се наслаждавам. Да мисля за увеличаването му? Аз съм много млада и каквото предстои, Бог ще реши“, каза тя, признавайки, че у дома Кристиано е по-строг, а тя е по-отстъпчива: „Аз съм много търпелива и се опитвам да им обясня защо всичко е така. Винаги имам думата „внимавай!“ на устата си; майчинството ни дава дарбата да виждаме опасностите предварително.“

Когато става въпрос за пари, е трудно да се пренебрегне фактът, че това не е повод за безпокойство, но Джорджина казва, че двамата се опитват да възпитат отговорност у децата си. Как ги карат да разбират стойността на труда и усилията? „Нашата същност остава непокътната. Въпреки че икономически имаме други възможности, ние им внушаваме нашите ценности. Те са свидетели на всички усилия, които полагаме, че нищо не идва даром, затова им напомняме колко е важно да бъдат борбени и най-вече добри хора. Те са възпитани, отговорни и работят много в училище и в дейностите си; преди всичко следват мечтите си. Това е, което виждат у дома.“