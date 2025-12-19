Популярни
  3. Ресторантът на Пеп Гуардиола в Манчестър затвори окончателно

  • 19 дек 2025 | 10:50
Ресторантът на Пеп Гуардиола в Манчестър затвори окончателно

Ресторантът "Таст", който е в центъра на Манчестър и е собственост на мениджъра на Сити Пеп Гуардиола, затвори окончалено врати.

Гуардиола може да е един от най-влиятелните треньори в историята на футбола, но в живота и той трябва да се съобразява със суровата икономическа действителност, пише "Марка".

Ресторант "Таст" бе специализиран в гастрономическата каталунска кухня и отвори през 2018, като Гуардиола очевидно е искал да донесе част от родните си места. Той бе съдружник в това начинание с Чики Бегиристайн, който е бивш директор на Манчестър Сити, и Феран Сориано, който в момента е изпълнителен директор на "гражданите".

Ресторантът се намираше на централната King Street и бе ръководен от шефа Пако Перес, като бе удостоен и с една звезда на "Мишлен". Последният му работен ден ще бъде на 20 декември. В прощалното съобщение от "Таст" обявяват, че са горди, че са успели да споделят малко от Каталуния с гражданите на Манчестър.

Водещи Новини

На живо! Никола Цолов: Готов съм да атакувам новия сезон

На живо! Никола Цолов: Готов съм да атакувам новия сезон

  • 19 дек 2025 | 10:42
  • 1524
  • 0
Берое и Лудогорец "гасят лампите" на футболната ни година

Берое и Лудогорец "гасят лампите" на футболната ни година

  • 19 дек 2025 | 07:15
  • 4365
  • 19
Болоня и Интер в спор за място на финала за Суперкупата на Италия

Болоня и Интер в спор за място на финала за Суперкупата на Италия

  • 19 дек 2025 | 08:00
  • 1859
  • 1
Преди 31 години Стоичков взе "Златната топка"

Преди 31 години Стоичков взе "Златната топка"

  • 19 дек 2025 | 09:24
  • 1391
  • 19
Григор Димитров обяви раздялата си с Дани Валверду

Григор Димитров обяви раздялата си с Дани Валверду

  • 19 дек 2025 | 08:51
  • 4295
  • 7
Основната фаза на Лигата на конференциите завърши, Кристъл Палас и Фиорентина отиват на плейофи

Основната фаза на Лигата на конференциите завърши, Кристъл Палас и Фиорентина отиват на плейофи

  • 19 дек 2025 | 00:06
  • 24312
  • 3