Ще продължи ли наказателната акция на Байерн и срещу Вердер?

Байерн (Мюнхен) ще приеме Вердер (Бремен) на "Алианц Арена" в среща от петия кръг на Бундеслигата на 26 септември от 21:30 часа. Баварците ще се стремят да запазят перфектния си старт в първенството и да затвърдят позицията си на върха, записвайки пета поредна победа. Вердер пък идва с надеждата да изненада мюнхенци, макар и това да изглежда като доста трудна задача.

Байерн (Мюнхен) заема първото място в Бундеслигата с максималните 12 точки от 4 мача, демонстрирайки впечатляваща голова разлика от 18:3. Баварците са в отлична форма и имат възможност да увеличат преднината си на върха с още една победа.

Вердер (Бремен) се намира на 14-то място с едва 4 точки, само на няколко точки от зоната на изпадащите. "Бременските музиканти" имат негативна голова разлика от 8:10 и се нуждаят спешно от точки, за да се отдалечат от опасната зона. Ако ги постигнат точно днес обаче, това ще е сериозна изненада.

Байерн (Мюнхен) не просто е в изключителна форма, а буквално размазва съперниците си от началото на сезона. В Бундеслигата баварците разгромиха Хофенхайм като гост с 4:1 (20.09.2025), преди това победиха Челси с 3:1 в Шампионската лига (17.09.2025) и смазаха Хамбургер с 5:0 (13.09.2025). Освен това записаха победа с 3:2 срещу Аугсбург (30.08.2025) и елиминираха Веен Висбаден от Купата на Германия с 3:2 (27.08.2025).

Вердер Бремен показва доста по-колебливи резултати, като загуби последния си мач срещу Фрайбург с 0:3 (20.09.2025), но преди това постигна впечатляваща победа с 4:0 срещу Борусия (Мьонхенгладбах) (14.09.2025). Бременци завършиха наравно 3:3 с шампиона Байер (Леверкузен) (30.08.2025), но претърпяха загуби от Айнтрахт (Франкфурт) с 1:4 (23.08.2025) и от Арминия (Билефелд) с 0:1 в Купата на Германия (15.08.2025).

Байерн (Мюнхен) доминира в последните срещи срещу Вердер (Бремен), като е спечелил четири от последните пет двубоя. Последната среща между двата отбора се състоя на 7 февруари 2025 г. на "Алианц Арена", където баварците победиха с 3:0 благодарение на две дузпи, реализирани от Хари Кейн, и гол на Льорой Сане в 82-рата минута. Преди това, на 21 септември 2024 г., Байерн разгроми Вердер с 5:0 на "Везерщадион", с голове на Майкъл Олисе (два), Джамал Мусиала, Хари Кейн и Серж Гнабри. Единствената победа на Вердер в последните пет мача дойде на 21 януари 2024 г., когато бременци изненадаха Байерн с 1:0 на "Алианц Арена" с гол на Митчел Вайзер в 59-ата минута.

Хари Кейн е в изключителна форма за Байерн (Мюнхен), като е отбелязал впечатляващите 8 гола в първите 4 мача от Бундеслигата този сезон. Английският нападател демонстрира невероятна ефективност с 10 точни удара от общо 13 опита и е реализирал всичките си 3 дузпи. В последния мач срещу Хофенхайм Кейн блесна с хеттрик, включително две дузпи, а срещу Хамбургер отбеляза два гола и добави една асистенция.

Хари Кейн може да подобри рекорд на Роналдо и Холанд

Срещу Вердер Бремен Кейн има отлична статистика с 4 гола в последните 4 срещи, включително две дузпи в последния двубой на "Алианц Арена". Ако успее да отбележи два гола днес, англичанънит може да подобри рекорд на Кристиано Роналдо и Ерлинг Холанд и да стане играчът с най-бързи 100 гола в кариерата си за даден клуб.