  3. Тотнъм навакса изоставане от два гола и този път не загуби от Брайтън

Тотнъм навакса изоставане от два гола и този път не загуби от Брайтън

  • 20 сеп 2025 | 19:05
  • 1619
  • 0

След като бе загубил последните си две гостувания на “Амекс Стейдисъм”, Тотнъм и днес изоставаше с 0:2 от Брайтън, но в крайна сметка избегна ново поражение и си тръгна с точка от Южния бряг. С нея “шпорите” все пак излязоха временно на второ място във временното класиране на Премиър лийг, изоставайки на пет точки от лидера Ливърпул.

Томас Франк бе направил три промени от мача с Вилярел през седмицата - Дестини Удоджи и Уилсон Одобер започнаха за първи път през този сезон. Жоао Палиня пък стартира за сметка на Папе Сар. Рандал Коло Муани не бе в групата.

Карлос Балеба, Ферди Кадиоглу, Ясин Аяри, Браян Груда започнаха за Брайтън.

"Чайките" поведоха с първата си атаката в мача. В осмата минута Рутер изведе Минтех зад защитната линия на гостите, която бе изнесена около централната зона. Гамбиецът напредна, премина покрай Викарио и прати топката във вратата му.

Брайтън удвои в 31-вата минута, когато Аяри нанесе страхотен удар от ъгъла на границата на наказателното поле. Викарио докосна топката, но не се намеси добре и тя влезе във вратата му.

Тотнъм все пак върна един гол преди почивката. В 42-рата минута Брайтън загуби лесно топката и гостите пробиха в наказателното поле. След няколко бързи подавания кълбото стигна до Кудус, чийто изстрел стигна до Ричарлисон, който отблизо намали.

През втората част “шпорите” пропуснаха няколко възможности. Симонс стреля веднъж встрани, а след това Фербрюген се намеси много добре, за да спаси друг негов изстрел към далечния ъгъл. В 69-ата отново той не успя да намери целта. Тотнъм увеличаваше натиска и в 82-рата минута успя да стигне до изравнително попадение благодарение на автогол на Жан Пол ван Хеке, който засече с бедро топката в собствената си врата след центриране на Кудус, след което и Палиня докосна топката с глава.

В края Тотнъм натисна в търсене на пълен обрат, но не успя да стигне до нов гол.

Снимки: Imago

