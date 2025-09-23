Популярни
Томас Франк: Ще се опитаме да спечелим Купата на лигата

  • 23 сеп 2025 | 18:38
  • 336
  • 0
Томас Франк: Ще се опитаме да спечелим Купата на лигата

Мениджърът на Тотнъм Томас Франк заяви, че отборът му има сериозни амбиции в Купата на лигата. Утре "шпорите" започват участието си с двубой срещу третодивизионния Донкастър.

"Не познавам треньор или играч, който да не иска да се състезава и да печели. Същото е и при мен, както и за клуба. Ще се опитаме да спечелим Купата на лигата. Естествено, ще има малко ротации, но ще бъде направено с уважение към Донкастър", сподели Франк.

Той разкри, че Коло Муани и Бен Дейвис имат леки травми и ще пропуснат утрешния мач. Наставникът добави, че се надява Деян Кулушевски да се възстанови преди края на годината.

