Томас Франк: Ще се опитаме да спечелим Купата на лигата

Мениджърът на Тотнъм Томас Франк заяви, че отборът му има сериозни амбиции в Купата на лигата. Утре "шпорите" започват участието си с двубой срещу третодивизионния Донкастър.

"Не познавам треньор или играч, който да не иска да се състезава и да печели. Същото е и при мен, както и за клуба. Ще се опитаме да спечелим Купата на лигата. Естествено, ще има малко ротации, но ще бъде направено с уважение към Донкастър", сподели Франк.

Той разкри, че Коло Муани и Бен Дейвис имат леки травми и ще пропуснат утрешния мач. Наставникът добави, че се надява Деян Кулушевски да се възстанови преди края на годината.