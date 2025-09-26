Популярни
  • 26 сеп 2025 | 06:03
  • 3596
  • 0
Ювентус се насочва към познато име за зимната селекция

Ювентус е готов да привлече подкрепления в средата на терена през януарския трансферен прозорец, тъй като ръководството на клуба е осъзнало, че има разлика в класата в тази зона в сравнение с преките си конкуренти в Италия. Според информация на "Тутоспорт", "бианконерите" отново са насочили поглед към бившия халф на Лацио Сергей Милинкович-Савич.

Директорът на Юве Дамиен Комоли е твърдо решен да подпише с нов централен полузащитник, като звездата на Ал-Хилал Милинкович-Савич е сред основните му цели.

Ювентус преследваше нов централен полузащитник и през летния трансферен прозорец, но в крайна сметка привлече предимно нападатели в лицето на Джонатан Дейвид, Лоис Опенда и Едон Жегрова, както и десния бек Жоао Марио.

Милинкович-Савич е дългогодишна цел на Ювентус и според "Тутоспорт" Комоли и Тудор смятат, че сръбският национал може да допринесе за намаляване на разликата в класата с Интер, Милан и Наполи.

Ювентус продължава да се интересува и от Мортен Юлманд, но капитанът на Спортинг (Лисабон) се разглежда по-скоро като потенциална лятна цел, отколкото като възможно подсилване през зимния трансферен прозорец.

Снимки: Gettyimages

