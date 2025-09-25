Популярни
Ювентус обмисля да повиши Комоли и Киелини в нови роли

  • 25 сеп 2025 | 05:57
  • 449
  • 0
Ювентус обмисля да повиши Комоли и Киелини в нови роли

Двама от шефовете на Ювентус - Дамиен Комоли и Джорджо Киелини - вече са спрягани за повишения в клуба, само няколко месеца след скорошните им назначения съответно като генерален мениджър и ръководител на институционалните футболни връзки, пише "La Gazzetta dello Sport".

През последните 12 месеца Ювентус преструктурира висшия си мениджмънт. Легендата на клуба Киелини беше назначен на поста ръководител на институционалните футболни връзки през септември 2024 г. и оттогава е разглеждан за няколко различни роли в йерархията на клуба. Комоли пък беше назначен за нов генерален мениджър на клуба в началото на юни, а само два дни по-късно беше потвърдено, че бившият спортен директор Кристиано Джунтоли е напуснал поста си по взаимно съгласие. След това Франсоа Модесто беше назначен за технически директор на Юве в средата на юли.

Сега Ювентус обмисля да направи още по-големи промени. Комоли е разглеждан като вариант за нов главен изпълнителен директор на клуба – позиция, която в момента се заема от Маурицио Сканавино.

Според "La Gazzetta dello Sport", ако Комоли стане главен изпълнителен директор на Ювентус, Сканавино би могъл да премине на директорска позиция в EXOR – холдинговата компания, която притежава и контролира Ювентус. Като алтернатива, той може да заеме позицията на финансов директор при „бианконерите“. Очаква се това да бъде гореща тема на следващото годишно събрание на акционерите на клуба през ноември.

Що се отнася до Киелини, според съобщенията Ювентус обмисля да го назначи в борда на директорите на клуба. Той може да поеме по път подобен на този на бившия директор Павел Недвед, който по-късно стана вицепрезидент на клуба преди отстраняването си.

